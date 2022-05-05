「少時」俞利喊好幸福 首次演古裝 2個男神爭著搶她

權俞利主演「打包袱-盜取命運」，首次演古裝劇獲好評。（圖：八大電視提供）

有「歷史劇男神」稱號的韓星丁一宇與「少女時代」權俞利，主演古裝劇「打包袱-盜取命運」，劇中上演霸道綁匪與女神級公主孽緣虐戀戲碼，2人首度合作火花四射，丁一宇讚美權俞利非常適合古裝扮相，「不論她梳著髮髻還是穿著韓服，我覺得，她平時就可以朝這種方向打扮。」

戲裡丁一宇飾演特殊職業的綁匪，專門以單身漢所心儀的守寡女子為對象，用包袱將寡婦綁走，完成交辦任務，但某次卻誤綁國王光海君的庶女權俞利，一場錯誤意外譜出一段愛情故事，並扭轉了2人命運。權俞利表示，第一集被丁一宇打包袱扛走情節，拍攝前其實很期待這場「解開袋子和男主角對戲」橋段，由於被綁、嘴巴咬著東西，演來不容易，非常有趣。

丁一宇（右）、權俞利主演「打包袱-盜取命運」，一段孽緣轉變2人命運。（圖：八大電視提供）

身為公主，權俞利在劇中深陷綁匪丁一宇、青梅竹馬申譞洙三角關係，2男為她爭吵開打，她笑說：「雖然這樣說很不恰當，但其實感到蠻幸福的。」2男打鬥戲多，她也不遑多讓，為戲挑戰射箭，還展現平日有練習過的騎馬英姿，連丁一宇都讚她的騎馬技術「特好」。

權俞利分享首次演出古裝劇心得，坦言一開始對於古裝台詞語調、用詞感到陌生，發音咬字都不是簡單的事，隨著拍攝期間才慢慢適應，不過，在粉絲眼裡，女神從外形扮相到低沈嗓音，首次演古裝劇就非常到位，也難怪憑此劇贏得2021 AAA亞洲明星盛典的「最佳演技獎」殊榮，她透露，當時獲獎後，「在回去的路上，我哇哇大哭，打電話給導演 分享喜悅，他竟很驚慌地問我：『發生什麼事了？』」讓她哭笑不得。