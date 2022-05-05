日本男星渡邊裕之自殺身亡 演過史上最高齡「假面騎士」

渡邊裕之是動作派男星。(取材自IMDb)

日本 男星渡邊裕之本月3日中午左右被發現死於位於神奈川縣的自家，享壽66歲。有知情人士透露，他倒臥自家地下室的健身房。

日刊體育報報導，渡邊所屬的經紀公司官網宣布渡邊的死訊。內容指出，5月3日中午左右，渡邊的家人發現他在自家自縊身亡。因為事出突然，家人和工作人員都感到驚訝、悲傷不已。

渡邊的妻子原日出子所屬的經紀公司也發文表示，5月3日中午左右，渡邊在自家自縊身亡。因事出突然，原日出子感到茫然自失，目前無法對外界的問題做回應。等原日出子內心平穩後，再發聲明。

渡邊1955年生於茨城縣水戶市，以出演電視廣告等開啟演藝生涯，1982年出演大正製藥公司的營養飲料劑Lipovitan D電視廣告喊出「好好奮鬥！一發」，博得人氣，同年出演電影 「On The Road」（暫譯：在路上）出道。

帥氣的渡邊身為動作派男星，也頗有人氣，於2007年出演電影版的「假面騎士」，以51歲之齡成為史上最高齡的假面騎士。他1986年起出演日劇 「嵐（風暴）系列」的「愛之嵐」、「華之嵐、「夏之嵐」。他也出演過日本放送協會（NHK）的大河劇和多部日劇。

渡邊與原日出子在交往3年5個月後，於1993年結婚。兩人是1990年合演日劇時結識的，在交往第3週就發出「熱愛宣言」。渡邊是第一次結婚，原日出子是再婚，與前夫之間育有一名女兒。