我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

台灣確診持續飆高 本土突破3萬例、5死

日本男星渡邊裕之自殺身亡 演過史上最高齡「假面騎士」

中央社／東京5日電
渡邊裕之是動作派男星。(取材自IMDb)
渡邊裕之是動作派男星。(取材自IMDb)

日本男星渡邊裕之本月3日中午左右被發現死於位於神奈川縣的自家，享壽66歲。有知情人士透露，他倒臥自家地下室的健身房。

日刊體育報報導，渡邊所屬的經紀公司官網宣布渡邊的死訊。內容指出，5月3日中午左右，渡邊的家人發現他在自家自縊身亡。因為事出突然，家人和工作人員都感到驚訝、悲傷不已。

渡邊的妻子原日出子所屬的經紀公司也發文表示，5月3日中午左右，渡邊在自家自縊身亡。因事出突然，原日出子感到茫然自失，目前無法對外界的問題做回應。等原日出子內心平穩後，再發聲明。

渡邊1955年生於茨城縣水戶市，以出演電視廣告等開啟演藝生涯，1982年出演大正製藥公司的營養飲料劑Lipovitan D電視廣告喊出「好好奮鬥！一發」，博得人氣，同年出演電影「On The Road」（暫譯：在路上）出道。

帥氣的渡邊身為動作派男星，也頗有人氣，於2007年出演電影版的「假面騎士」，以51歲之齡成為史上最高齡的假面騎士。他1986年起出演日劇「嵐（風暴）系列」的「愛之嵐」、「華之嵐、「夏之嵐」。他也出演過日本放送協會（NHK）的大河劇和多部日劇。

渡邊與原日出子在交往3年5個月後，於1993年結婚。兩人是1990年合演日劇時結識的，在交往第3週就發出「熱愛宣言」。渡邊是第一次結婚，原日出子是再婚，與前夫之間育有一名女兒。

日劇 電影 日本

上一則

羅志祥7月唱上小巨蛋 網驚：手上戴的表起碼4千萬台幣

延伸閱讀

羅志祥7月唱上小巨蛋 網驚：手上戴的表起碼4千萬台幣

羅志祥7月唱上小巨蛋 網驚：手上戴的表起碼4千萬台幣
SYTK 牛骨湯慶母親節 買外賣2份送牛雜湯

SYTK 牛骨湯慶母親節 買外賣2份送牛雜湯
日劇天王最斜槓的作品 木村拓哉加碼變身最帥代課老師

日劇天王最斜槓的作品 木村拓哉加碼變身最帥代課老師
漲價28.9%還是很搶手 YSL人氣腋下包新色很夏天

漲價28.9%還是很搶手 YSL人氣腋下包新色很夏天

熱門新聞

張柏芝常在社群平台分享與三個小孩的互動。（取材自微博）

張柏芝臉貼小鮮肉幸福自拍 網驚：是熟悉的他

2022-04-28 02:24
張庭、林瑞陽近來很多爭議事件。（取材自微博）

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

2022-04-27 11:42
「風起隴西」Angelababy出場，網友她法令紋明顯、微笑唇出戲，但演技有進步。（視頻截圖）

Angelababy「風起隴西」終於出場 網酸老了一大圈

2022-04-29 02:26
陳美鳳曬出多款造型。（取材自臉書）

出道45年凍齡美肌不變 陳美鳳認了1部位「是假的」

2022-05-03 22:12
67歲林青霞分享近況，自爆5歲孫女愛打麻將。（取材自微博）

林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷

2022-05-03 02:30
甄子丹(左)大女兒甄濟如外型亮麗、成績優秀。圖／摘自IG

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹

2022-05-02 11:21

超人氣

更多 >
為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊
被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是
疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所
法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅

法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅
出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出