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GD腳酸席地坐 以為粉絲拿護照要簽名 嚇一跳

記者梅衍儂／即時報導
GD在荷蘭轉機時席地而坐，幸運粉絲上前要簽名，他親切回應。(取材自微博)
GD在荷蘭轉機時席地而坐，幸運粉絲上前要簽名，他親切回應。(取材自微博)

韓星G-Dragon（權志龍）日前從仁川機場出發，準備參加代言品牌香奈兒（CHANEL）在摩納哥蒙地卡羅的大秀，他昨在荷蘭轉機時被粉絲認出，粉絲上前要簽名，他不但不覺得被打擾，還親切地蹲坐在地上向幸運粉絲詢問芳名，大方地聊了半個多小時才離開。

這位幸運粉絲「MoNo」在推特上分享巧遇GD的經過，照片中GD已換下出發時滿身的香奈兒裝扮，一身輕便靠著機場大廳的柱子席地而坐，粉絲用韓文「好久不見了」向他搭話，GD親切回應，簽名的時候還主動問粉絲「叫什麼名字」，因為粉絲戴著口罩，GD沒聽清楚又詢問了一次，雙方一來一往聊了半個小時，GD還跟隨身的服裝師炫耀「這是我的粉絲」，服裝師問「是韓國人嗎」，GD回「應該是」，不過這位幸運粉絲其實是中國人。

GD在荷蘭轉機。(取材自微博)
GD在荷蘭轉機。(取材自微博)

粉絲還分享GD一開始以為她遞上去的簽名本是護照，嚇了一跳，連忙問有沒有其他的紙，粉絲解釋「只是一般的小本本」，他才安心簽名，還畫了一朵小花，似乎心情不錯。

而網友看到粉絲幸運的巧遇，紛紛留言表示超羨慕，還說「可以流傳給子孫了」、「上輩子做了什麼好事」，也有網友打趣表示，GD席地而坐的樣子「好像我回老家的火車站大廳裡沒地方坐的大哥」，笑翻眾網友。

機場 口罩 推特

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