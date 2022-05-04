那些不足掛齒的煩惱 韓劇「我的出走日記」極厭世爆紅

韓劇「我的出走日記」描述平凡人們的日常。(圖:Netflix提供)

生活磨得狼狽不堪，日子過得毫無期待，下班後不想回家，因為等著自己的是永無盼頭的日復一日，「我的出走日記」，演的是你的日常嗎？

這幾年，韓劇 一部比一部峰迴路轉，劇本比燒腦、比反轉、比狗血，我們迷戀過手撕小三的高潮迭起，沉溺過醜小鴨變天鵝的夢幻劇情，見識過上流社會的浮華畸態。短暫的紓壓後，卻發現心裡跟每個月的薪資袋一樣空虛，看著身上領口鬆垮被當成睡衣的T恤，催促自己早點洗洗睡明天還得趕早班車去當社畜。

「我的出走日記」中的厭世感，和我們散發的如出一轍，隨處可見的平凡日常，如此光明正大地被刻畫出來了，原來那些不足掛齒的煩惱，確實也困住了其他人。

韓劇「我的出走日記」刻畫寫實，容易引起觀者共鳴。圖／Netflix提供

廉家三兄妹已經30好幾了，依舊和父母同住在京畿道鄉下老宅，周間當上班族，周末得幫忙務農，往返首爾得花三小時，錯過末班車要搭計程車回家，還得先集合， 一起坐才能節省車費；兩姐妹共用一間房，一家五口共用一間廁所，廉小妹因為通勤時間太長，加上個性內向，不參加任何社交活動；廉大姐下班時陽光還刺眼，到家卻已是夜晚，她感嘆著「我是沒有傍晚的人呢」，寶貴的人生蹉跎在交通上。廉小弟夏日夜晚熱到睡不著，想開冷氣還要經過媽媽臭臉同意，想買輛二手車 代步只差沒跪地求爸爸，最後還是被否決了。

李民基飾演廉家二哥，周間上班，周末得幫忙家中農活。(圖:Netflix提供)

李伊飾演廉家大姐，渴望愛情。(圖:Netflix提供)

一切的問題，好像只要「搬出去首爾住」就解決了，一個人享受著自在的空間、支配收入的權力、隨心所欲的假日，就算薪水不多，三兄妹合租都強過現在的困境。但現實缺的往往不是辦法，割捨不下的負累才最難解決，年邁的父母、家裡的農事和水槽事業，難道說放就能放手？身為少數還留在家鄉的年輕人，三兄妹骨子裡還有一份不願屈服的傲勁。

「我的出走日記」沒有大喜大悲，一如我們的生活從來都不戲劇化，轉角處沒有初戀對象的巧遇，職場上沒有大快人心的復仇記。如此寫實的劇情，怎能不引人入勝？