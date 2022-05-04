又唱又跳又變魔術 池昌旭嚇到壓力破表 放話拒演

池昌旭挑戰飾演魔術師。(圖:Netflix提供)

韓星池昌旭主演的奇幻音樂影集「魔幻之音」3日舉辦線上記者會，他首度飾演魔術師，演戲之餘還要唱歌、跳舞，差點把他難倒，「放話」之後應該不會再演魔術師角色。

改編自同名人氣網路漫畫的影集「魔幻之音」，是以奇幻的「魔術」要素描述在夢想和現實之間迷惘的人所經歷的苦惱和成長故事，並期許帶給觀眾安慰與療癒。池昌旭飾演不想長大的可疑魔術師「李乙」， 他和鸚鵡「美女」一起生活在廢棄的遊樂園 裡，因其過於神秘的身份而被傳了很多流言備受世人的好奇。

崔聖恩飾演「尹雅伊」，父親遭逢事業失敗後消失，她只好獨自照顧妹妹，姊妹倆過著艱苦的日子，也因此放棄了自己的夢想。黃寅燁則飾演被父母強迫要當全校第一，而沒有自己夢想的「羅一等」。崔聖恩與黃寅燁在遇到池昌旭之後才漸漸開始瞭解人生的真諦。

池昌旭(左起)、崔聖恩、黃寅燁首度合作。(圖:Netflix提供)

池昌旭苦笑，雖然看了很多次正牌魔術師的手法，私下反覆練習，但同時必須兼顧的事情太多，雖然過去有不少音樂劇演出經驗，還是讓他大感吃不消，在拍攝之前苦惱不已，壓力大到超乎想像。

他原本被劇本故事吸引，想鼓勵在現實和夢想間掙扎徘徊的孩子，沒想到難度超過他預期。不過當主持人問到「如果粉絲想再看到魔術師怎麼辦」，池昌旭只能點頭答應會再次撩落去。

女主角崔聖恩同樣抗議魔術師難度極高，如果早知道內情當初可能不會接演。有趣的是，池昌旭和崔聖恩在記者會的造型和劇照中的模樣都有些落差，成為網友們另外關注的討論焦點。

第三次扮演高中生的黃寅燁則回想起當初與導演 見面時一聊就是兩個小時，原本以為導演會問自己跟「羅一等」的相似度是多少，沒想到導演卻是一直想了解黃寅燁是個怎樣的人，讓他深受感動，因此有了想要跟導演合作的念頭。在戲劇開拍之後，現場有音樂劇的搭配，還看到工作人員用心搭景，第一次深刻有感在整體到位的環境下演戲，把這份感動的心情跟導演分享後，導演也說這是自己第一次嘗試這様的挑戰與拍攝，讓黃直呼現在回想起來整個拍戲過程都相當幸福。