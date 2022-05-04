又唱又跳又變魔術 池昌旭嚇到壓力破表 放話拒演
韓星池昌旭主演的奇幻音樂影集「魔幻之音」3日舉辦線上記者會，他首度飾演魔術師，演戲之餘還要唱歌、跳舞，差點把他難倒，「放話」之後應該不會再演魔術師角色。
改編自同名人氣網路漫畫的影集「魔幻之音」，是以奇幻的「魔術」要素描述在夢想和現實之間迷惘的人所經歷的苦惱和成長故事，並期許帶給觀眾安慰與療癒。池昌旭飾演不想長大的可疑魔術師「李乙」， 他和鸚鵡「美女」一起生活在廢棄的遊樂園裡，因其過於神秘的身份而被傳了很多流言備受世人的好奇。
崔聖恩飾演「尹雅伊」，父親遭逢事業失敗後消失，她只好獨自照顧妹妹，姊妹倆過著艱苦的日子，也因此放棄了自己的夢想。黃寅燁則飾演被父母強迫要當全校第一，而沒有自己夢想的「羅一等」。崔聖恩與黃寅燁在遇到池昌旭之後才漸漸開始瞭解人生的真諦。
池昌旭苦笑，雖然看了很多次正牌魔術師的手法，私下反覆練習，但同時必須兼顧的事情太多，雖然過去有不少音樂劇演出經驗，還是讓他大感吃不消，在拍攝之前苦惱不已，壓力大到超乎想像。
他原本被劇本故事吸引，想鼓勵在現實和夢想間掙扎徘徊的孩子，沒想到難度超過他預期。不過當主持人問到「如果粉絲想再看到魔術師怎麼辦」，池昌旭只能點頭答應會再次撩落去。
女主角崔聖恩同樣抗議魔術師難度極高，如果早知道內情當初可能不會接演。有趣的是，池昌旭和崔聖恩在記者會的造型和劇照中的模樣都有些落差，成為網友們另外關注的討論焦點。
第三次扮演高中生的黃寅燁則回想起當初與導演見面時一聊就是兩個小時，原本以為導演會問自己跟「羅一等」的相似度是多少，沒想到導演卻是一直想了解黃寅燁是個怎樣的人，讓他深受感動，因此有了想要跟導演合作的念頭。在戲劇開拍之後，現場有音樂劇的搭配，還看到工作人員用心搭景，第一次深刻有感在整體到位的環境下演戲，把這份感動的心情跟導演分享後，導演也說這是自己第一次嘗試這様的挑戰與拍攝，讓黃直呼現在回想起來整個拍戲過程都相當幸福。
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