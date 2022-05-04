韓劇「流星」曝藝人難搞 早上要喝現榨果汁、關車門大聲也不行

李聖經當眾慘跌。(圖:愛奇藝國際站提供)

李聖經主演的浪漫愛情喜劇「Shooting Stars流星」描述述頂級偶像男星與其經紀人的甜蜜戀愛，最新劇情中，李聖經飾演的經紀公關組長吳寒星看到金永大飾演的明星孔泰成在舞台上腳步不穩，擔心得立刻衝上台想扶他，沒想到反而是她自己被舞台絆倒，在眾目睽睽下雙膝下跪滑壘，堪稱是「人生最丟臉瞬間」，讓私下愛欺負李聖經的金永大事後笑到不行。

不過腹黑的金永大其實也有善良的一面，李聖經在舞台上下跪時，是金永大機智提醒她不要回頭，才沒讓她正臉在網路瘋傳影片曝光。李聖經和金永大在劇中是相愛相殺、沒事就愛鬥嘴的歡喜冤家，金永大不時會突然「壁咚」李聖經，或是耍帥的把食指摀在對方嘴上、示意安靜，兩人一見面就打情罵俏的互動充滿粉紅氛圍，讓其他辦公室同事也懷疑兩人是否偷偷交往。

李聖經和金永大互動曖昧。(圖:愛奇藝國際站提供)

而兩人的曖昧關係在新一集出現變數，由李正信飾演的律師都秀赫對李聖經有好感，直接當面問她「妳和孔泰成在交往嗎」，聽到李聖經生氣反駁，他立刻展開笑容，暗示著三角關係將逐漸發酵。劇中也揭秘經紀人是個不好當的「極限職業」，有經紀人每天早上都要切西瓜現榨果汁給藝人喝，因為藝人覺得能消水腫，還有經紀人變身石鍋飯達人，因為藝人早上一定要吃石鍋飯。

有趣的是，男星李尚禹特別客串演出頂級明星演員韓承日，表面上紳士有禮，私下個性卻非常難搞，有次經紀人在關車門不小心太大聲，就把經紀人抓來訓話許久，要經紀人反覆關車門，關得太輕、太重都不行，害得經紀人得半夜練習關車門，忍不住大罵藝人是「瘋子」。