40歲演學生 李準基對觀眾抱歉

李準基在新作再度詮釋法律職人。（圖：friDay影音提供）

南韓凍齡男神李準基在新作「Again My Life」中重回校園演學生，40歲的他接受friDay影音專訪，笑稱感覺對不起觀眾。他受訪後沒多久就確診新冠肺炎 ，正巧他在訪談中提到受疫情 影響感到孤單，當時就許願世界能恢復正常，期待早日與粉絲相見。

「Again My Life」描述正義熱血檢察官 因追查邪惡政客而遇害身亡，卻意外獲得重生機會，帶著記憶回到15年前重新展開懲奸除惡大業。李準基幾乎每集都有精采的武打場面，生動立體的各種人物與明快的節奏都讓觀眾看得津津有味。

李準基在劇中因為重回15年前，按照劇情設定從高中畢業演到法律系大學生。李準基笑說：「對觀眾感到抱歉，雖然我想盡量展現年輕的樣貌給大家看，雖然不知觀眾們看了是否滿意，但我覺得很幸福，因為身為演員得到了很多人的幫助才可能擁有這樣的體驗。」

他受訪時被問到「若能穿越時空回到過去會想做什麼？」李準基先是笑著回答：「現在的李準基已經活得很好了，我覺得沒必要穿越時空，也很難活得比現在更好了。」接著感性地說：「人生在世不可能沒有後悔、悲哀、遺憾，就是累積了這些經歷才造就了現在的我，所以我心中沒有後悔，也很感謝造就我的人們。」

而說到「今年的期許與願望」時，李準基坦言很久沒能和粉絲們相聚同樂，讓他覺得很孤單也很想念大家，先前曾透過線上的方式與粉絲相見，當時真的是很難過到都哭了，所以希望能能再次恢復成像過往那樣，和喜愛自己的人見面、笑著握手聊天、一起唱歌跳舞。