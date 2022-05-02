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松本潤99.9電影版 邀西島秀俊解懸案

娛樂新聞組／綜合報導
日劇「99.9 不可能的翻案」躍上大銀幕，由松本潤（右）和香川照之（左）主演。（圖：車庫娛樂提供）
日劇「99.9 不可能的翻案」躍上大銀幕，由松本潤（右）和香川照之（左）主演。（圖：車庫娛樂提供）

日本天團「嵐」成員松本潤主演的日劇「99.9 不可能的翻案」躍上大銀幕，除了班底香川照之回歸，更加入新卡司西島秀俊，挑戰解開發生在15年前的懸案。

中央社報導，法律劇「99.9 不可能的翻案」繼在2016年、2018年推出兩季後，延續電視劇好評價推出電影版，更在日本創下28.7億日圓（約2206萬美元）票房佳績，也是松本潤在所屬的「嵐」休團後，首部回歸作品。

松本潤提到，「團體活動休止後，我第一個進入的拍攝現場就是這部系列作品，對我來說意義很大」，拍攝現場讓他有回到家的感覺。

據報導，電影版延續電視劇設定，講述總是追求事件真相，並將多起看似99.9%不可能逆轉的事件以無罪翻案的律師深山大翔（松本潤飾），任職於斑目法律事務所刑事案件專門室，與成為新所長的佐田篤弘（香川照之飾）、新人律師河野穗乃果（杉咲花飾），天天面對不同的案件。

某日，他們接到一起15年前發生的「天華村毒紅酒事件」相關委託，與這起事件有關的神祕律師南雲（西島秀俊飾），與他的女兒繪理（蒔田彩珠飾），究竟是敵是友？深山等人來到天華村，遇見了名為守（道枝駿佑飾）的青年，一邊接受他的幫助一邊調查15年前的案件。看似找到可以翻案的關鍵，在眾人以為可以奇蹟大逆轉時，卻發現那是被人巧妙設下的陷阱。

西島秀俊最近因參與的作品「在車上」獲奧斯卡獎肯定，受到廣大關注，這回作為新角色參與「99.9」電影版演出，他笑說：「我曾參演過幾部木村導演的電影，這個拍攝現場很異常。即興演出非常的驚人，非常機動也充滿刺激。」松本潤也透露，他就常與前輩香川照之事先沒講好，靠著現場實際狀況邊嘗試、邊配合彼此演技拋接球。

特別的是，這也是松本潤與西島秀俊首度共演，西島秀俊更大方稱讚對方敬業，開拍第一天，松本潤明明沒有需要拍攝戲分，仍出現在外景現場，「感受到松本潤對作品灌注的愛，以及背負著作品最重要的部分，我獲得許多刺激。」

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