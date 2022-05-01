百想藝術大賞人氣獎 李俊昊、金泰梨奪冠

李俊昊憑夯劇人氣飆漲。（圖：friDay影音提供）

第58屆南韓百想藝術大賞倒數一周登場，前天人氣獎投票 截止，由李俊昊、金泰梨分別奪得男子及女子部門冠軍，等於提前確定獎座入袋。

李俊昊今年憑夯劇「衣袖紅鑲邊」人氣翻漲，在人氣獎投票上以101萬多票獲得壓倒性勝利，遠遠超過第2名的Key和第3名丁海寅。金泰梨不遑多讓，也獲得近76萬票，擊敗李世榮和潤娥，讓李俊昊和李世榮這對螢幕情侶無法同台領獎。

金泰梨搶下女子人氣獎。（圖：Netflix提供）

今年的百想藝術大賞電視部門競爭激烈，多部夯劇和優秀演員一同入圍 角逐。李俊昊同時也是最佳男主角入圍者，將與李政宰、金南佶、丁海寅、任時完爭搶視帝。金泰梨則是最佳女主角熱門人選，要和李世榮、韓韶禧、金憓秀、朴恩斌一較高下。

此外，官方揭曉今年的典禮主持人，由朴寶劍搭檔秀智、申東燁。日前正式退伍的朴寶劍已經近2年沒和觀眾見面，他其實已於2月結束軍旅生活，為了消耗累積的休假才於4月30日退伍。他和秀智、申東燁已經是4度合作主持「百想」，這次退伍後首個公開活動就獻給「百想」主持，也展現他飲水思源的一面。

朴寶劍以軍樂隊身分考進海軍，先前被發現低調出席慈善馬拉松 ，默默跑完10公里路程，不過他還沒確定下一部要演出的作品，經紀公司也暫未鬆口，要等他完成「百想」主持再決定。