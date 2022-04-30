戲說從頭／拿雞肉串燒教學 木村「未來」最斜槓作品

木村拓哉(左)在新劇「邁向未來的10 Count」中職業多元，有許多斜槓身分。(圖：KKTV提供)

日劇 天王木村拓哉新戲到底還有多少職業沒曝光？

他在新劇「邁向未來的10 Count」從前明星拳擊手進化到高中拳擊教練，並當起打工族騎機車外送披薩，但令人更意外的是，劇中因為種種因素放棄拳擊、捨棄人生的他，竟在第二集「加碼」表示當過老師以及甚至還在串燒店工作過，成為木村拓哉史上最斜槓的作品。

木村拓哉在劇中因緣際會回到母校擔任拳擊部教練，第二集還成為教政治經濟的代課老師，他的「雞肉串燒」經濟學引發廣大迴響，透過食材成本來解釋「市場經濟的機能與極限」等內容，讓參與該堂課的學生擔心「不會之後的經濟課程都要用雞肉串燒來教學吧？」

上述內容也讓觀眾們看得嘖嘖稱奇，甚至推特 上還出現「雞肉串燒授課」的標籤，這樣的內容也意外成為焦點，

「邁向未來的10 Count」快速明朗的節奏、主演群精湛演技，讓網友稱讚是「春季最值得一看的作品」，不少觀眾認為該劇「把經典設定玩出新意」，劇情安排流暢，讓觀劇體感時間變超短。

台灣觀眾回響同樣熱烈，不但前兩集的「上架首日觀看表現」刷新KKTV近年來的最高紀錄，第二集上架首日的觀看表現甚至比第一集再成長13個百分點，而為迎接第三集上架，KKTV還舉辦了「直播免費看」活動，邀請觀眾一起免費看限時首播，見證木村拓哉如何拿雞肉串燒來教經濟學。