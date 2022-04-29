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觀影說劇／阿部寬變單親爸 對兒扯漫天大謊

記者陳建嘉╱綜合報導
阿部寬(右二)和飾演自己兒子的北村匠海(左二)，在「鳶」片中有動人的父子情。（圖：天馬行空提供）
阿部寬(右二)和飾演自己兒子的北村匠海(左二)，在「鳶」片中有動人的父子情。（圖：天馬行空提供）

日星阿部寬、北村匠海主演的電影「鳶」，改編自重松清經典暢銷小說，小說曾於2013年衝上日本亞馬遜網站文庫銷售榜第二名，叫好又叫座，電影版由名導瀨瀨敬久執導，找來日本影帝阿部寬，以及新生代男星北村匠海，動人詮釋「父子情深」。

劇組不僅成功還原昭和時期的街道特色，小說中最動人的一段主角阿安父子與老和尚海雲、照雲深夜來到海邊，一起從前後抱住幼小的小旭，帶給他溫暖的經典橋段，也在阿部寬、安田顯、麿赤兒的細膩詮釋下，經典重現。海雲和尚（麿赤兒 飾）的那句「阿安，讓自己成為大海吧！」也成為貫徹主角阿安一生的核心。

阿部寬大力盛讚首次合作，飾演自己兒子的北村匠海，「相當用心說出每一句台詞」；在片中飾演北村匠海未婚妻的杏，戲中是名一邊努力工作，一邊獨自照顧孩子的單親媽媽，對於此次的復古妝髮、服裝，杏笑稱自己很享受其中。

「鳶」故事描述貪杯愛玩的貨運司機阿安（阿部寬飾），在得知深愛的妻子懷孕時狂喜不已，下定決心要當個好爸爸，對於從小失去父母的他而言，擁有一個屬於自己的「家」是畢生最大的心願。兒子小旭（北村匠海飾）的誕生為阿安的人生帶來嶄新的曙光。然而，好不容易到來的幸福，卻在妻子意外身故後被打碎。

意志消沉的阿安在街坊鄰居們的激勵與幫助下，決心振作，好好將小旭拉拔長大，為了不讓小旭內疚，阿安對他說了一個漫天大謊。時光流逝，成績優異的小旭想要報考東京的大學，這意味著父子即將分隔兩地。望子成龍卻不擅表達情感的阿安，只好對兒子說出「在你成為獨當一面的大人之前，都不准回來」，並將小旭趕出家門。多年後，父子倆終於久別重逢，關於當年小旭母親逝世的真相，也隨之浮出檯面。

杏（右）在「鳶」飾演北村匠海(左)的未婚妻，是一名一邊努力工作，一邊獨自照顧孩子...
杏（右）在「鳶」飾演北村匠海(左)的未婚妻，是一名一邊努力工作，一邊獨自照顧孩子的單親媽媽。（圖：天馬行空提供）

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