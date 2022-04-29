金宇彬5年前發現鼻咽癌 李炳憲1句話救命

金宇彬曾因罹患鼻咽癌息影多年，日前終於再度回歸戲劇「我們的藍調時光」（圖：Netflix提供）

32歲韓星金宇彬2017年因拍戲不停流鼻血，被診斷出鼻咽癌停工，熬過治療，最近復出演tvN新劇「我們的藍調時光」。娛樂記者YouTuber 李鎮浩近日開直播爆料，當年是因為李炳憲的一句提醒，金宇彬才能夠及早到醫院檢查、發現癌症 ，沒錯過黃金治療時間。

綜合媒體報導，李鎮浩在直播中提及，金宇彬一開始對流鼻血並沒有多想，也未前往醫院檢查，以為只是行程太滿、身體太過操勞而已。直到某次酒席聚會中再度流鼻血，當時李炳憲人也在現場，他便建議對方「快去做詳細檢查」，金宇彬隔天就動身前往醫院，才及早發現罹患鼻咽癌。

事實上，金宇彬2017年宣布罹患鼻咽癌，經紀公司就曾發出聲明提到，幸好及早發現病情，之後以藥物、放射線治療為主，同年底他本人也曾寫下親筆信分享治病過程：「託各位加油和祈禱的福，3次的抗癌治療及35次的放射線治療，都已經順利完成了。」

報導說，金宇彬治療2年半後戰勝病魔，2019年現身青龍獎頒獎典禮公開亮相，氣色與狀態都不錯，2020年正式復出，重回演藝圈拍廣告、電影 。

最近金宇彬重返小螢幕，睽違6年推出電視劇作品「我們的藍調時光」，合體申敏兒同台飆戲，對於女友配對李秉憲態度大方，展現演員的專業。