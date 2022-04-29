玄彬、孫藝真結束蜜月返韓 機場摟抱大方給拍

度完蜜月返韓，玄彬(右)在機場一把將孫藝真擁入懷，大方給記者拍照（視頻截圖）

玄彬、孫藝真結束長達2周的紐約蜜月旅行，無論在哪裡都被網友捕捉拍照，近日他們返回南韓 仁川機場 ，引起大量媒體接駕，他們推著行李現身時也大方向所有粉絲打招呼致謝，雖然兩人是一前一後現身，不過玄彬的目光始終在愛妻身上，還一度摟腰，大方給記者拍照，看起來心情相當愉快。

曾有媒體、粉絲湧上希望能捕捉更多畫面，玄彬也主動以肉身擋在孫藝真後方，張開雙手希望大家不要太靠近，別嚇到愛妻，最終離去機場時，也親切揮手致意。

值得一提的就是夫妻再現小恩愛的細節，玄彬在機場的採訪期間，遇到了媒體之前就已經單手不自覺地摟住了孫藝真，而新娘子孫藝真則是小鳥依人乖乖在老公懷中，整個現場氣氛就是甜蜜到爆炸。

玄彬、孫藝真雖然談戀情低調，從不在公開場合曬恩愛，先前度蜜月時也刻意分開抵達機場，但這次面對記者要求「拍個10秒」也大方同框，玄彬還將愛妻擁入懷中，拍完後也向記者鞠躬致謝，非常溫和有禮。

玄彬接下來將投入新電影 「交涉」、「機密同盟2」宣傳，新片「哈爾濱」也預計會在9月開拍；孫藝真自從拍完「三十九」之後尚未有新作，原本預定演出的「樹立而死」改由河智苑演出。