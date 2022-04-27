交往多年感情穩定 李光洙向女友李善彬示愛

李光洙（右）、李善彬交往四年感情穩定。（取材自Instagram）

韓星李光洙離開人氣綜藝節目「Running Man」之後回歸戲劇，與金雪炫、陳熙瓊共同合作推出推理喜劇「殺人犯的購物清單」，日前出席記者會，李光洙在戲內與雪炫扮演交往20年的情侶，他戲外也與演員李善彬交往多年，他也大方在記者會上向女友示愛，「我們都會支持和鼓勵彼此，感情依舊穩定」。

雪炫（左）在「殺人犯的購物清單」扮演警察，與戲中男友李光洙共同尋找社區殺人案的兇手。（圖：愛爾達電視提供）

李光洙相隔四年再次主演電視劇，在劇中飾演記憶力超群的超市收銀員，與警察 女友一同辦案。被問是否對於再次回歸，感到有壓力？他謙虛表示，「我與熙瓊、雪炫會相互交流想法，從中獲益良多，也因此減輕不少負擔」，隨後他還補充，超市收銀員是生活中不可或缺的人物，所以給人相當熟悉親切的感覺，他的角色「安大成」就像大家周圍都曾遇過的愛管閒事之人，這點跟自己非常相像。

李光洙、雪炫也分享對彼此的印象，李光洙大讚：「與雪炫之間的默契是100分！」雪炫則回：「前輩相當細心也很會照顧人，只要有他在現場就是很大的力量。」聽聞此言李光洙馬上改口笑稱，「我要換分數！是5億分才對！」

雪炫在劇中飾演警察都雅熙，為此找教練集訓拳擊，還信心滿滿說：「這次有不少動作戲，畫面看起來很帥氣，希望大家能多多期待。」也提到都雅熙誠實、活潑與積極，這點跟她很像，「但是都雅熙只要下定決心，就會馬上實踐做想做的事，我的行動力好像比較弱」。