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「瘋狂愛上你」甜求愛 金材昱想買鄭秀晶心臟

記者陳建嘉／綜合報導
「瘋狂愛上你」已經正式殺青，金材昱（右）不顧眾人目光，在「瘋狂愛上你」霸氣向鄭秀晶求愛。（圖：Disney+提供）
「瘋狂愛上你」已經正式殺青，金材昱（右）不顧眾人目光，在「瘋狂愛上你」霸氣向鄭秀晶求愛。（圖：Disney+提供）

韓星金材昱、鄭秀晶主演浪漫喜劇「瘋狂愛上你」將邁向精彩大結局，金材昱飾演的霸氣數學老師盧高鎮，與鄭秀晶飾演的祕書李晨阿終於相戀，盧高鎮不顧眾人眼光頻頻向李晨阿示愛，霸氣喊出「請待在我身邊」、「我喜歡妳，如果不喜歡我，請用三秒的時間決定給我答案」以及「我要買下妳的心臟」，被網友直呼超浪漫。

金材昱日前作客韓流天王Rain的網路綜藝節目宣傳熱門韓劇「瘋狂愛上你」，金材昱一被問及自認從影以來最性感的角色為何，立刻回答「就是『瘋狂愛上你』的盧高鎮」，韓流天王Rain也承認盧高鎮顛覆了與金材昱過去較冷酷、無情的角色設定，觀眾可以期待在作品中看到不同面向的他。

金材昱、鄭秀晶在「瘋狂愛上你」火花四射，隨著劇情推演，兩人的愛情戲越來越讓人印象深刻，兩人先前受訪時，提到原本都演一些比較冷靜、沉著的角色，這次卻要不時大吼大叫，也有不少激烈情緒，讓私底下溫文儒雅的兩人都直呼是有史以來最累的愛情喜劇。

不過金材昱笑稱「但也因為這樣，我覺得當演員真的很有趣，可以做一些現實生活中從來不會做的事」，覺得可以放膽告白、求愛的感覺很棒；鄭秀晶也說難得可以亂發脾氣，「我竟然能從中找到一些奇怪的滿足感耶」。但兩人也異口同聲說，每次拍完戲，都覺得筋疲力盡，整個累翻了，但又覺得很有趣。

「瘋狂愛上你」即將迎向大結局，在最新集數中，終於找到當初陷害盧高鎮的兇手，在一步步邁向真相的同時，盧高鎮也意外發現自己過去鑄下的錯誤，決心與心愛的女友李晨阿攜手查明真相，相較於前幾集的甜蜜愛情，作品後期更加著墨於主演群的角色刻畫，也讓「瘋狂愛上你」不只是愛情喜劇，更成為觀眾可以真正感同身受、產生共鳴的作品。

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