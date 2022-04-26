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野生玄彬、孫藝真又被捕獲 蜜月一起看NBA好甜蜜

記者陳建嘉／綜合報導
玄彬、孫藝真被拍到一起看籃網隊、塞爾提克隊比賽。（取材自微博）
玄彬、孫藝真被拍到一起看籃網隊、塞爾提克隊比賽。（取材自微博）

甫新婚的韓星玄彬、孫藝真這兩周都在紐約度蜜月，享受得來不易的休息時光，自從被拍到一起在紐約米其林高級韓式餐廳「Atomix」約會吃飯之後，又被捕獲在紐約看NBA季後賽，是紐澤西籃網對抗波士頓塞爾提克隊，玄彬露出微笑看起來心情很好，孫藝真也目不轉睛看著比賽。由於已經接近冠軍賽，再加上兩人幾乎坐在第一排，初估票價所資不斐，但也證實玄彬、孫藝真都非常重視這次蜜月。

傳蜜月結束即將返韓

「韓國日報」指出，玄彬、孫藝真自從本月12日前往蜜月之後，將於明天回韓國，抵達仁川機場，開始各自工作，但根據韓媒報導，孫藝珍所屬「MSTeam娛樂」以及玄彬所屬「VAST娛樂」皆異口同聲表示「演員私下行程無法確認」。

玄彬、孫藝真日前大婚。（取材自Instagram）
玄彬、孫藝真日前大婚。（取材自Instagram）

玄彬、孫藝真日前大婚。（取材自Instagram）
玄彬、孫藝真日前大婚。（取材自Instagram）

玄彬接下來將投入新電影「交涉」、「機密同盟2」宣傳，新片「哈爾濱」也預計會在9月開拍，孫藝真自從拍完「三十九」之後尚未有新作，原本預定演出的「樹立而死」改由河智苑演出。

玄彬與孫藝真在美國度蜜月的一舉一動都受到全球關注，作為「世紀夫妻」，在葛洛夫購物中心、紐約米其林高級韓式餐廳「Atomix」都被捕獲身影，兩人一開始也在機場為粉絲簽名，兩人不時手牽著手，散發甜蜜的新婚氣息，但也有網友表示兩人的蜜月旅行，被太多媒體、粉絲干擾，有些不捨，「他們無法平靜度過一生一次的蜜月，其實有點可憐」。

玄彬、孫藝真在紐約吃飯。（取材自微博）
玄彬、孫藝真在紐約吃飯。（取材自微博）

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