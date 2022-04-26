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改編真實事件 南韓「空氣殺人」 疫後票房冠軍

記者黃保慧／綜合報導
金相慶（右）在「空氣殺人」片中飾演受害者家屬，決心要為家人討公道。（圖：采昌提供）
金相慶（右）在「空氣殺人」片中飾演受害者家屬，決心要為家人討公道。（圖：采昌提供）

2011年引爆南韓社會恐慌的「加濕器殺菌劑毒害事件」，不僅是全球首起因為濫用化學物質導致的環境毒害事件，更是南韓史上最嚴重的化學慘案。如今改編成電影「空氣殺人」，日前於南韓上映，不負眾望登上南韓新片票房冠軍，上映三天的累積票房達到近6.9億韓元（約55.2萬美元），也是南韓宣布疫情全面解禁之後，第一部拿到票房冠軍的南韓電影。

導演趙鎔墡日前率領主要演員金相慶、李先彬、允敬淏、徐令姬等人，參與超過30場戲院謝票活動，導演更在現場感慨地表示：「對相關事件越瞭解就越憤怒，希望大家都能認為這是屬於我們的故事。」

此外，由於這起真實事件，受害者的官司仍在持續進行，但根據蔚山環境研究院表示，受害對策調整委員會上個月以主要加害企業跟受害者為對象提出調整案，無奈應該帶頭解決受害者賠償問題的兩個主要企業「利潔時」與「愛敬」，反而想讓調整案流產，這也讓蔚山環境研究院痛批：「如果他們有最起碼的良心，就應該向受害者和國民道歉，無條件接受受害調整案並付諸實施。」

「空氣殺人」改編自2011年轟動全韓的「加濕器殺菌劑毒害事件」，這個在當年打出「世界首創」、「南韓唯一」噱頭而熱賣的加濕器殺菌劑，卻因為無良廠商在成分中濫用人體無法接受的化學物質，導致超過100萬人染上肺部疾病，2萬多人因此死亡，甚至讓時任總統李明博公開致歉。

劇情也改編自「希望：為愛重生」、「失控隧道」原著作家蘇在沅的小說「菌：加濕器殺菌劑和不言而喻之事」。尤其蘇在沅目前也在加濕器殺菌劑特別調查委員會工作，持續捍衛當時的受害者權益。只是，肇事企業雖然在2011年的調查當中，明確被指認有加害事實，但時至2022年的今日，他們卻仍然在迴避責任。

根據蔚山環境研究院表示：「加濕器殺菌劑慘案已經過去11年了，受害對策調整委員會上個月以主要加害企業跟受害者為對象提出調整案，其中七家企業雖然同意調整案，但造成最多損失的利潔時與愛敬兩家企業，卻不同意調整案。」據悉，在銷售出去的1000萬瓶加濕器殺菌劑當中，利潔時的銷量最多，達到490萬瓶，而愛敬的銷量為172萬瓶，位居第二。

蔚山環境研究院也痛批：「應該帶頭解決受害者賠償問題的利潔時和愛敬，反而想讓損失調整案流產。」更主張：「加濕器殺菌劑慘案是涵蓋國內外最惡劣的環境保健慘案，如果利潔時和愛敬是有最起碼良心的企業，就應該向受害者和國民道歉，無條件接受受害調整案並付諸實施。」

李先彬在「空氣殺人」片中飾演受害者家屬的辯論律師，展現出不同以往的正義樣貌。（圖...
李先彬在「空氣殺人」片中飾演受害者家屬的辯論律師，展現出不同以往的正義樣貌。（圖：采昌提供）

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