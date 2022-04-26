福原愛當副教授被爆遲未開課 BTS智旻欠健保費房子被扣押

福原愛被爆擔任客座副教授遲不開課。(取材自微博)

福原愛 去年獲得青森大學聘書，升格擔任客座副教授。但有學生爆料，福原愛至今沒開過任何課程，質疑她副教授頭銜名不副實。「女性自身」報導，外傳福原愛若再不開課，有可能會被學校開除。

福原愛因為出軌疑雲，個人形象和事業重創。青森大學雪中送炭，聘請她當客座副教授，福原愛當時還特地贈送校方自己設計的桌球桌。青森大學校方表示，福原愛預計在第二學期也就是10月開始授課，相關課程會在9月公布，續聘與否則要等明年3月決定。

另一名南韓藝人則是被公司害到，BTS防彈少年團的成員智旻驚傳拖欠健保費 ，導致名下公寓被查扣。政府向智旻發出了4次扣押登記通知，經紀公司才驚覺大事不妙，連忙幫他處理積欠保費和繳清罰款。

智旻去年5月花了59億韓元（約473萬美元）買下89坪的高級公寓，就這樣被扣押了三個月。雖然他名下還有其他房產，但身為天團不可能繳不出健保 費，新聞曝光後，立刻引發粉絲譁然。

公司發出聲明道歉，坦言在轉交信件上發生疏漏，智旻忙著工作，根本沒注意到健保費沒繳。現在所有規費已經繳清，很抱歉讓藝人和粉絲們擔心。由於南韓對藝人道德標準要求甚高，粉絲認為公司未免太過離譜，為何不辦理自動扣款，導致藝人形象蒙塵。