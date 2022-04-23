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新片重拳痛擊惡人 馬東石自比「麻辣燙」

記者陳建嘉／綜合報導
馬東石在「犯罪都市2」有不少動作戲。（圖：車庫提供）
馬東石在「犯罪都市2」有不少動作戲。（圖：車庫提供）

南韓動作強片「犯罪都市2」日前在辦全球線上記者會，馬東石、孫錫久、崔貴華、朴志煥以及導演李相龍皆帥氣出席，現場演員在記者會上並回答台灣記者相關問題，被問及演員會以什麼食物形容自己的角色呢？馬東石以「麻辣燙」代表角色；孫錫久則說自己的角色是「臭豆腐」，回答十分有趣貼切。

馬東石在「犯罪都市2」再度化身熱血刑警。（圖：車庫提供）
馬東石在「犯罪都市2」再度化身熱血刑警。（圖：車庫提供）

「犯罪都市」以痛快制裁惡人成為南韓動作片經典，並拿下南韓限制級電影影史TOP3的驚人成績。續集中，馬東石再度展現強而有力的拳頭，痛擊壞人，為此他私下不斷自主練習，馬東石說：「因為我學拳擊很久了，所以主要都是拳擊動作戲，還加上了刑警壓制犯人的一些護身術。這次也需要柔道技術，因此我也學了一些柔道技術用在本作中，大家看了應該會樂在其中。」

朴志煥(左起)、馬東石、孫錫久以及崔貴華出席「犯罪都市2」線上記者會。（圖：車庫...
朴志煥(左起)、馬東石、孫錫久以及崔貴華出席「犯罪都市2」線上記者會。（圖：車庫提供）

南韓官方在愚人節釋出了一款食物海報，台灣媒體請演員以食物形容自己的角色，崔貴華表示自己的角色就像「醃黃蘿蔔」，「如果把它丟到牆壁上的話，會黏得牢牢的喔！」朴志煥則覺得自己的角色很像「泡麵」，他說：「能自在地吃，隨時都能吃，隨便吃都可以。」孫錫久則形容「姜海相」是大家想避開的角色，所以覺得很像「臭豆腐」或「醃魟魚」。馬東石則表示：「『馬錫道』就像是『麻辣燙』般的人物，我本人則像是泡麵一樣，理由跟朴志煥一樣。」

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