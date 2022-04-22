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戲說從頭／「戀愛」零經驗女主 被傑尼斯魔性男征服

記者黃保慧╱綜合報導
「戀愛何必認真？」由廣瀨愛麗絲和傑尼斯新秀松村北斗主演。(圖：MyVideo提供)
「戀愛何必認真？」由廣瀨愛麗絲和傑尼斯新秀松村北斗主演。(圖：MyVideo提供)

MyVideo本季新跟播兩部由日本當紅小花主演的日劇，包含廣瀨愛麗絲主演的「戀愛何必認真？」以及甜美女星小芝風花回歸主演「妖怪合租屋」第二季。

廣瀨愛麗絲在「戀愛何必認真？」飾演戀愛零經驗的處女，一向拒絕墜入情海的她，遇上傑尼斯團體SixTONES成員松村北斗飾演的貼心法式餐廳學徒，兩人將擦出難以抵擋的愛火；而且首集就三度環抱，先是「跌倒抱」、「安慰抱」，最後還有「痛哭擁抱」，讓觀眾們看完心癢癢。

廣瀨愛麗絲在劇中飾演工作女強人，最恨女生哭泣的她，發現從高中時期暗戀的學長竟然要和自己愛哭的下屬結婚，兩人還拜託她擔任婚禮派對主辦人，失戀的她意外遇上細膩的松村北斗，在對方小心翼翼陪伴下，才終於卸下心防，抱著對方大哭一場。

首集播完後，討論度最高的是松村北斗在劇中的溫柔多情，被日本媒體譽為「充滿色氣的魔性男子」。

「妖怪合租屋」推出第二季，接著還要拍電影版，主演小芝風花表示，之前完成第一季時，收到很多人覺得有趣且適合親子共賞的稱讚，透露新一季將加入更多暗黑看點。被問是否經歷過彷彿掉入黑暗的低潮時期？她坦然回答：「一年多前，大約有一星期之內都笑不出來的時期。」

小芝風花表示當時主演的壓力過大，自己卻絲毫沒察覺，即使為了工作必須微笑，回到家又立刻變得低落，「現在想起來應該就是最黑暗的時期」，媽媽甚至問她：「要去醫院嗎？」

剛過25歲生日的她，許願自己不要再對沒有工作的時間感到不安，希望在忙碌中能夠好好切換生活狀態。

日本 日劇 電影

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