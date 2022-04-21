木村拓哉陪女兒配音 開心和「鬼滅之刃」聲優合作

喜久子（Cocomi 聲音飾演）與肉子（大竹忍聲音飾演）兩人感情極好。(圖:傳影提供)

首次擔綱動畫配音的木村拓哉愛女木村心美（Cocomi），這次在「漁港的肉子」的演出令人讚賞，由於本身就是動畫迷的她，曾在中學時期進入配音訓練班上課，雖然從來沒有為動畫配音，但是Cocomi以純淨透明的聲線，來表現正值青春期充滿敏感情緒的少女，頗有大將之風。

木村拓哉對於Cocomi的配音過程可說是帶著滿滿的愛和嚴父心情陪著錄音。在「漁港的肉子」中Cocomi聲音扮演10歲小女孩喜久子，她和歷經許多男人感情欺騙的媽媽肉子相依為命，是個跟母親完全成對比的懂事少女。Cocomi覺得自己跟喜久子最相像的地方就是：「當察覺事情的氛圍要變得有點棘手時，就會順應當下的情況去面對，這點跟我很像呢！」

由於Cocomi對於東京用語的東北腔還比較能應付，但只有跟肉子說話時才用的大阪腔，他的重音、語氣跟細微的音域差異，真的差點把Cocomi難倒。不過她利用聽廣播和YouTube的方式來學習改變原來的口音，加上明石家秋刀魚在旁邊即時的糾正，好強的木村心美果然繳出漂亮的成績單。

Cocomi 從3歲開始學小提琴，在11歲起學習長笛至今，師事NHK交響樂團長笛首席神田寬明先生，因此Cocomi除了在「漁港的肉子」中擔綱聲優之外，同時明石家秋刀魚更力邀她為電影 配樂做長笛伴奏。接下這個配音工作其實讓Cocomi相當緊張，她一遍又一遍地翻閱「漁港的肉子」原著小說 ，她說：「因為在配音試錄時，我一度非常苦惱該怎麼表現喜久子的聲音，只能自己揣摩想像，總之很難。包含細微的反應和換氣在內，要單靠聲音去表現真的讓我非常緊張。還好在配音訓練班學到的內容可以派上用場。」

由於天王明星老爸木村拓哉本來就是熱愛動漫 也因此影響到Cocomi，所以當Cocomi知道會與「鬼滅之刃」替炭治郎配音的重量級聲優一起合作，簡直比中樂透還開心！