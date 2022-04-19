Jessica迎33歲 撇國籍罵聲曬辣照

Jessica日前陷入國籍風波，心情似乎不受影響，仍在個人社群媒體上更新穿搭照。(取材自微博)

南韓 女團「少女時代」出身的女星Jessica(鄭秀妍)，雖因參加陸綜「乘風破浪的姐姐3」而陷入國籍風波，遭到大批南韓網友攻擊，但她的心情似乎不受影響，仍在個人社群媒體上更新穿搭辣照。

綜合媒體報導，18日適逢Jessica 33歲生日，交往8年的男友權寧一趕在凌晨1點，於Instagram上發文「Happy Birthday, J」並標註「靈魂伴侶」；沒多久Jessica也立即按讚。甜蜜互動閃得網友直呼「太甜了」、「美女姐姐生日快樂」、「鄭秀妍生日快樂，其他的我管不著」。

據報導，權寧一曾在2012年與阿嬌 （鍾欣桐）有過一段情，後來又與Jessica傳出戀情，自從Jessica於2014年退出少女時代，權寧一便為她成立Coridel娛樂公司，積極發展個人服裝品牌與海外演藝事業，雖近期Jessica在中國的演出合約爆出糾紛，但兩人的感情仍不受影響。

由於Jessica近日即將在「乘風破浪的姐姐3」中與權寧一的前女友阿嬌合作，也讓外界好奇兩人的互動。

此外，Jessica之前在微博 冠上「朝鮮族」名號令大批南韓網友不滿，怎料近日又有中國網友發現，Jessica的微博自介，竟然直接拿掉了「韓國」兩字。