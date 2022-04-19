金宣虎甩墮胎爭議 現身機場遭粉絲包圍

金宣虎現身南韓機場，遭粉絲和媒體包夾(取材自推特)

韓劇「海岸村恰恰恰」男星金宣虎去年10月爆出桃色醜聞，遭舊愛崔英雅狠批強迫墮胎，暖男形象崩壞；後來洗刷冤屈，去年12月低調復工，拍攝黑幫電影 「悲傷熱帶」，上月移師泰國 取景拍攝完畢，最近返回南韓，被大批粉絲和媒體包夾，把機場 擠得水泄不通。

綜合媒體報導，金宣虎自從陷入墮胎醜聞後，不少代言品牌紛紛與他切割，演藝事業跌入谷底，只剩電影「悲傷地帶」如期進行。相隔半年亮相，一現身仁川機場，就被大批媒體、粉絲包圍，經紀人替他突破人牆才能走動。

金宣虎沒有回答記者提問，但禮貌地揮手致意，眼見有人差點跌倒，他即慰問對方「沒事吧？」貫徹暖男本色。

報導指出，「悲傷熱帶」是金宣虎的電影處女作，新人姜泰柱飾演擁有南韓籍父親、菲律賓籍母親的少年，夢想成為拳擊手，回到南韓尋找父親時遭到追擊，金宣虎詮釋亦正亦邪的全職殺手。該片去年12月在濟州島開鏡，完成濟州島的外景後接著到泰國開拍。

金宣虎雖然已經有半年沒有公開亮相，不過狀態極佳，雖然返韓在機場口罩遮住大半張臉，但他在泰國時曾被粉絲捕捉到戴著黑色漁夫帽，以白色T恤、灰色棉褲休閒打扮現身泰國機場，依舊帥氣十足。