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韓劇女力大躍進 金亞中睽違5年重返小螢幕首演刑警

記者李姿瑩／綜合報導
金亞中首度飾演刑警角色。（圖：Disney+提供）
金亞中首度飾演刑警角色。（圖：Disney+提供）

曾演紅「醜女大翻身」的南韓影后金亞中，最近與徐康俊、李施昤合作燒腦劇「迷網追兇」。金亞中睽違5年重返小螢幕，首度挑戰飾演刑警。她事前做足功課，特地拜訪警察局，深入了解警察們的工作環境、肩負的責任感、以及重案組所面對的壓力。

金亞中表示，透過訪問真正的員警，她發現警察在辦案過程中必須非常有邏輯的思考、以及對任何人事物都有追根究柢的決心。尤其是重案組警探都對人們的情緒有很高的敏銳度，並會透過刺激嫌疑人的情緒、將他們推出舒適圈來觀察他們的情緒轉變。

此外，她也參與了許多動作戲和操作武器的訓練，坦言在拍攝動作戲的過程中受了一點小傷，也因為經常熬夜拍戲而感到筋疲力盡。「當然，我相信我並不是特例，大部分拍攝大量動作戲的演員也都有相同經歷。但是如此艱辛的拍攝過程也正是演出動作片迷人之處，尤其是看到成果時更是令人感到無比的滿足，因此，每一場動作戲對我來說都非常難忘。」

金亞中雖然在開拍前只看過四集劇本，但藉由和編劇討論的過程中，已經知道劇情結局。對於近年來韓劇中女力崛起，金亞中認為這樣的轉變反映出社會現狀，「我相信真實世界中的女性也變得更加勇敢、在社會中也更有主導權。」

李施昤也說：「看著被邊緣化的人物克服困難，對抗邪惡、伸張正義，這是相當鼓舞人心、且滌淨身心靈的一件事；我有觀察到這樣的例子越來越多，而且也持續好一段時間了。我認為這是創造戲劇張力最有效的方法之一，婦女和兒童不再是弱勢，並且成為推進故事的主要力量之一，這也反映出團體意識以及社會規範的變化。」

李施昤也是女力崛起的代表人物之一。（圖：Disney+提供）
李施昤也是女力崛起的代表人物之一。（圖：Disney+提供）

警察 韓劇 南韓

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