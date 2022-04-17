暗黑祕書復仇霸總 「瘋狂愛上你」懸疑又搞笑

金材昱、鄭秀晶主演的「瘋狂愛上你」是一部黑色愛情喜劇。（取材自豆瓣電影 ）

由金材昱、鄭秀晶（Krystal）主演的浪漫韓劇 「瘋狂愛上你」，開播以來廣受好評，在經典不敗霸道總裁系列題材中，依然以討喜的角色設定以及男女主角的反差萌擄獲觀眾的心，懸疑和搞笑素材擦撞出的反轉魅力使這部黑色愛情喜劇廣受討論，網友紛紛表示「越看越好看」。

綜合媒體報導，「瘋狂愛上你」劇情講述數學天才兼CEO盧高鎮對人超惡劣，但卻在某天突然發生意外，喪失記憶，同時長時間接受老闆霸凌 的秘書李信雅發現自己罹患絕症，剩下不到一年的壽命，所以她決定好好對她的老闆盧高鎮展開復仇計畫。

兩位主角在一輪撕殺後，意外產生愛慕之情，關係由相殺變成相愛之際又因接連事端引起了誤會。

女團f(x)出身的鄭秀晶素有「冰山美人」之稱，可是她這次卻放下形象，展出以瘋狂的肢體動作與誇張爆笑的表情向金材昱復仇，被粉絲形容是「冰山溶岩大爆發」；形象高冷的金材昱則扮失憶，變身萌系無辜男，強人反差令人讚嘆不已。

最新劇情講到金材昱發現鄭秀晶與自己車禍 無關後，兩人的關係回到老闆及秘書。可是「接吻定律」發生後，兩人竟由相殺的關係互生情愫。同時金材昱亦發現車禍現場出現的第三者，竟然是好兄弟河俊，劇情也漸漸進入高潮。

「瘋狂愛上你」雖然也是老套的霸道總裁題材，卻在別具新意的編劇下，看到不一樣的故事，尤其透過金材昱與鄭秀晶的生動演技，別有一番趣味。