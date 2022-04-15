「社內相親」呂部長鏟肉14公斤 網驚呼：這是誰？

女星金賢淑在韓劇「社內相親」中飾演呂部長，瘦身後獲讚很清純。（取材自Instagram）

韓劇「社內相親」以好評好收視完美落幕，主演安孝燮、金世正人氣暴漲，劇中飾演申夏莉上司「呂依主部長」的女星金賢淑近況也受到關注。

金賢淑日前在Instagramg上分享為個人簡介所拍攝的新照片，身形看起來比劇中小了一號，讓人驚呼「這是呂部長嗎？」。其實金賢淑曾透露有在努力減重 ，拍攝時也有控制飲食，積極瘦身鏟去14公斤，網友看到她的新照片，直呼「很清純，看起來很不一樣」、「太漂亮了」。

此外，片中飾演男二「車成勳」的金旻奎也憑此劇人氣飆高，鏡頭前是暖男秘書的他，私底下其實也是個「超級貓奴」。

金旻奎私底下其實是個「超級貓奴」。（取材自Instagram）

ETtoday報導，金旻奎曬出他帶著三隻愛貓去拍寵物寫真的影片，俄羅斯 藍貓「青」、暹羅貓「蝦米」準備拍攝寫真照。雖然青和蝦米一開始似乎有點緊張，一直在棚內跑來跑去，讓身為奴才的金旻奎也跟著四處跑，所幸貓咪們在爸爸懷中後就比較穩定，和爸爸一起看向鏡頭，拍下帥氣的彼此。

網友們看到金旻奎眼神中的溺愛簡直快溢出螢幕，紛紛羨慕起貓咪們。有趣的是，最後在拍青和蝦米的特寫照時，金旻奎努力地拿東西吸引貓咪注意，但主子似乎一點面子也不給，呆呆地看向一旁放空，逗趣的畫面也讓眾人相當無奈。