我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特評價馬斯克：有想法就有機會成功 這就是美國

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪外還有多慘

「社內相親」呂部長鏟肉14公斤 網驚呼：這是誰？

娛樂新聞組／綜合報導
女星金賢淑在韓劇「社內相親」中飾演呂部長，瘦身後獲讚很清純。（取材自Instagram）
女星金賢淑在韓劇「社內相親」中飾演呂部長，瘦身後獲讚很清純。（取材自Instagram）

韓劇「社內相親」以好評好收視完美落幕，主演安孝燮、金世正人氣暴漲，劇中飾演申夏莉上司「呂依主部長」的女星金賢淑近況也受到關注。

金賢淑日前在Instagramg上分享為個人簡介所拍攝的新照片，身形看起來比劇中小了一號，讓人驚呼「這是呂部長嗎？」。其實金賢淑曾透露有在努力減重，拍攝時也有控制飲食，積極瘦身鏟去14公斤，網友看到她的新照片，直呼「很清純，看起來很不一樣」、「太漂亮了」。

此外，片中飾演男二「車成勳」的金旻奎也憑此劇人氣飆高，鏡頭前是暖男秘書的他，私底下其實也是個「超級貓奴」。

金旻奎私底下其實是個「超級貓奴」。（取材自Instagram）
金旻奎私底下其實是個「超級貓奴」。（取材自Instagram）

ETtoday報導，金旻奎曬出他帶著三隻愛貓去拍寵物寫真的影片，俄羅斯藍貓「青」、暹羅貓「蝦米」準備拍攝寫真照。雖然青和蝦米一開始似乎有點緊張，一直在棚內跑來跑去，讓身為奴才的金旻奎也跟著四處跑，所幸貓咪們在爸爸懷中後就比較穩定，和爸爸一起看向鏡頭，拍下帥氣的彼此。

網友們看到金旻奎眼神中的溺愛簡直快溢出螢幕，紛紛羨慕起貓咪們。有趣的是，最後在拍青和蝦米的特寫照時，金旻奎努力地拿東西吸引貓咪注意，但主子似乎一點面子也不給，呆呆地看向一旁放空，逗趣的畫面也讓眾人相當無奈。

俄羅斯 減重

上一則

「單戀原聲帶」催淚結局 朴炯植暖心告別韓韶禧

下一則

戲說從頭／「老師」吻戲拍不停 陳學冬：嘴麻了

延伸閱讀

幸福美麗的女人

幸福美麗的女人
「社內相親」甜寵結局沒講完？ 4亮點奪全球劇迷心

「社內相親」甜寵結局沒講完？ 4亮點奪全球劇迷心
韓劇「二十五，二十一」 結局遺憾 觀眾邊哭邊罵

韓劇「二十五，二十一」 結局遺憾 觀眾邊哭邊罵
南韓翻拍台劇「想見你」安孝燮挑戰許光漢經典角色

南韓翻拍台劇「想見你」安孝燮挑戰許光漢經典角色

熱門新聞

「且試天下」男主角楊洋的扮相俊俏，女主趙露思（左）的造型被網友吐槽有丫鬟氣息。（視頻截圖）

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

2022-04-09 08:57
安以軒(左)、陳榮煉2017年結婚，育有一子一女。(取材自微博)

要錢要孩子？安以軒被爆請好律師「訴請離婚」

2022-04-06 02:30
尊龍（左）與陳沖因「末代皇帝」成為國際紅星。（取材自IMDb）

70歲「末代皇帝」息影多年 近況曝光「顏值倒退成路人」

2022-04-13 02:27
69歲鍾鎮濤（右二）喝下午茶被偶遇，小12歲妻子（右三）罕見露面，同框看不出年齡。（取材自微博）

鍾鎮濤現身餐廳 網驚：看不出69歲

2022-04-08 02:22
曾馨瑩認為自己「只是嫁給一個有名的人而已」。（圖：enya FASHION QUEEN提供）

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

2022-04-07 17:43
蓋玥希被外界稱為「楊冪接班人」，亮麗的外表吸睛。（圖：愛爾達電視提供）

「楊冪接班人」古裝飄仙氣 新戲搭「慶餘年」小鮮肉組CP

2022-04-09 07:17

超人氣

更多 >
天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋
牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她
28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高
俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒
烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創