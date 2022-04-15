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「單戀原聲帶」催淚結局 朴炯植暖心告別韓韶禧

娛樂新聞組／綜合報導
朴炯植(右)、韓韶禧在「單戀原聲帶」火花四射。（圖：Disney+提供）
朴炯植(右)、韓韶禧在「單戀原聲帶」火花四射。（圖：Disney+提供）

「單戀不是怕被拒絕，而是害怕失去」，由韓星朴炯植、韓韶禧主演的戲劇「單戀原聲帶」雖然只有短短四集，但自開播以來，引起粉絲熱烈討論，超唯美暗戀情節以及觸動人心的對白，讓人看得眼眶都濕了。

「單戀原聲帶」講的是韓韶禧飾演的恩秀與朴炯植飾演的宣宇19年的友情，曾歷經兩段離別，一次是男生去當兵，一次是男生遠赴海外工作，兩次的分開，都讓她默默地哭泣，這次她站在公車站牌偷哭，最後終於揭曉其實她也暗戀著好友，成為本劇最虐的一段。

在宣宇離開後，恩秀漸漸發現他的重要性，拒絕了製作人的告白，直到一年後等到好友短暫歸國，她數次想鼓起勇氣告白，卻又被硬生生地吞回真實心思，要將19年感情昇華為愛情，又是另一種勇氣，於是她陷入猶豫。

「單戀原聲帶」日前迎來大結局，上一集停在攝影師宣宇決心不向青梅竹馬作詞家恩秀告白，與景仰多年的攝影師本澤馬羅倫出國工作，恩秀卻在此時才發現自己心裡始終住著宣宇，這場來不及的單戀，緊緊扣住觀眾的心。

值得一提的是，「單戀原聲帶」收錄來自多位南韓頂尖音樂人獻唱的浪漫情歌，透過優美的歌聲表達男女主角的心境轉變，更以扎心歌詞完美詮釋單戀酸酸甜甜滋味，劇中經典歌詞包括Super Junior圭賢深情唱出「愛情無法用言語表達」、朴寶藍那句「想要變得幸福」、以及金在奐的暖心歌詞「從我身上得到安慰，讓我能成為妳的小小床鋪」。

朴炯植在完結篇上檔前一天，在Instagram發文感謝在過去一個月收看「單戀原聲帶」的粉絲們，「讓我們一起迎接最後一集吧，Disney+的『單戀原聲帶』，4點見」，期許粉絲在第一時間看，才能不被暴雷。

而韓韶禧則在「單戀原聲帶」連續換裝打扮，無論是學生服、上班族套裝或是慵懶毛衣，穿搭皆具備著可愛、甜美的魅力，劇中穿搭更被譽為「韓韶禧有史以來最美的造型」，許多網友更讚韓韶禧在劇中美出新高度。

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