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水原希子砲轟日影壇#MeToo 揭男星「下身硬挺」拍床戲

娛樂新聞組／綜合報導
水原希子揭露日本演藝圈一直存在的性加害問題。（取材自Instagram）
水原希子揭露日本演藝圈一直存在的性加害問題。（取材自Instagram）

近來日本演藝圈接連爆出導演榊英雄、園子溫、男星木下邦家等人對女星伸出狼爪性侵、性騷事件，事件發生後，日本影壇掀起#MeToo運動，女星水原希子再度發聲，直言日本演藝圈一直存在著「性加害」問題。

31歲的水原希子曾大爆，自己在於4年前拍攝半裸廣告時，該公司的多位男高層到場圍觀，讓她非常不舒服。最近她接受「週刊文春」訪問時，再次談到曾被男導演言語性騷擾，這樣的情況不計其數，「對方可能是無意識說出這些話，卻在我心中留下難以抹滅的傷害」，讓她的心裡一直覺得委屈。

水原希子表示，自己也聽過別的女演員提過，「一些年長的男演員拍激情戲時，更是拒絕遮住私處，下半身還是處於生理反應狀態時就上場拍戲」，完全不尊重女演員；而且演藝圈還流傳著一種風氣，女演員要能脫衣服演戲，才是優秀的演員。

至於最近身陷性醜聞的園子溫導演，她透露對方早已惡名昭彰。水原希子表示，希望日本演藝圈能效法好萊塢，廣加採用「親密行為協調員」（intimacy coordinator），在拍攝床戲或其他有親密行為的情節時，確保演員的權益不會受到侵犯。

她去年在Netflix電影《彼女》挑戰演出全裸露點床戲，就提議採用親密行為協調員，而該片監製梅川治男是這次#MeToo運動中，女演員指控的對象之一，他當時未對水原希子的提議表示認同。

日本 導演 性騷擾

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