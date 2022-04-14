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「我們的藍調」端神級陣容 收視、評價都長紅

娛樂新聞組／綜合報導
「我們的藍調」是部寫實又治癒的韓劇，圖為主角之一的李秉憲。（取材自豆瓣電影）
「我們的藍調」是部寫實又治癒的韓劇，圖為主角之一的李秉憲。（取材自豆瓣電影）

由tvN出品的新劇「我們的藍調」近日開播，這部被網友喻為「史無前例的演員陣容」，主演包括李秉憲、申敏兒、車勝元、金宇彬、韓志旼等，個個都是獲獎無數的韓流明星，果然收視亮眼，高達8.7%，在豆瓣平台，也被觀眾打出8.7分，五星好評占比最高，約為50%。

「我們的藍調」主要取景於風景迷人的濟州島，除了鏡頭質感佳，該劇的最大魅力在於講出了溫情脈脈的故事，寫實又治癒。甚至被網友們譽為「2022年必看人生韓劇」。

「我們的藍調」的故事就圍繞一群中年人而展開，一個混成了銀行分行行長的中年大叔，看起來挺成功的一個人士，外表風光，但其實連一套房產都沒有，還經常向人借錢，為的就是培養自己的女兒，把一家人的希望都寄託在女兒身上。

大叔被調回到了濟州島，在這裡，他遇到了老同學，也遇到了一個曾經迷過他的女人，這個女人已經混成了一個女土豪。

雖然開著一輛破破爛爛的車，但店面多、房產多、存款多，是銀行的大客戶，再見故人，女人瞬間便手舞足蹈，昔日的青春回憶逐漸襲來。

「我們的藍調時光」前三集以車勝元飾演的「漢修」和李姃垠飾演的「恩喜」的初戀故事為主題，劇中也會穿插一些其他角色的戲份，雖然有部分觀眾覺得劇情太平淡，但多數觀眾認為故事很寫實、治癒，追起來很舒服，很值得細細品味。

申敏兒這次是首度挑戰演媽媽。（取材自豆瓣電影）
申敏兒這次是首度挑戰演媽媽。（取材自豆瓣電影）

值得一提的是，申敏兒這次是首度挑戰演媽媽，「閔宣亞」是停留在痛苦中的人物。申敏兒表示比起飾演母親所帶來的壓力，角色的變化與克服困難的過程更難，但很奇特的是自己可以理解宣亞的心情，所以這也是當初願意接演的原因。

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