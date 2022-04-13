「社內相親」安孝燮心臟狂跳 最卡關的肉麻台詞是這句

安孝燮「社內相親」演出姜泰武社長。(圖:Netflix提供)

安孝燮近期因演出熱門夯劇「社內相親」，在全球知名度暴漲，最近證實將演出韓版「想見你」，他近期透過經紀公司問答，接受南韓 媒體採訪，也首度回應自己演出這部夯劇的心情，「一直都想嘗試校園劇，能在不晚的時間內接觸『A Time Called You』(暫譯：在你的時間裡)，這部作品，很期待，試穿校服的時候也是」。

安孝燮提到自己一開始要演「社內相親」霸氣且自戀的社長姜泰武，本來有些抗拒，「真的有很多肉麻的台詞，一開始姜泰武的自戀要被表現出來，必須要向爺爺一直炫耀自己」，並說自己要對劇中女友申夏莉多次解圍化解尷尬，還有一句是「不是心動了嗎？」雖然那句話很浪漫，但其實安孝燮不太敢說這樣的肉麻台詞，自己心臟一直狂跳。

安孝燮、金世正合演「社內相親」深受許多全球粉絲喜愛。(取材自推特)

安孝燮也透露一開始覺得姜泰武這個角色較為浮誇，很不真實，「但如果只考慮真實層面，就會錯過姜泰武這個角色許多魅力，所以我相信這世界上必定存在著像姜泰武這樣的人，才能進行表演」，他也很開心自己演完這部劇之後，覺得更有自信了，「雖不知是因為姜泰武這角色身上得到的，還是受到現場工作人員的幫助，也有可能兩者兼具，總之我對自己想說的話有更肯定的語氣了」。

同樣因該劇爆紅的金旻奎最近受訪時，則說未來想挑戰更多更不一樣的角色，更主動表示自己很想演「二十五，二十一」裡面的記者白易辰，「我覺得我的外型不算帥，也不算醜，這樣很好，因為不但可以善良的正派角色，也想要演反派角色，想挑戰南柱赫主演的白易辰」。