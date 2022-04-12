綾瀨遙愛錢又愛吃 新戲吃遍中式、西式、日式 觀眾嚇傻

綾瀨遙飾演吃貨律師。(圖:friDay影音提供)

由綾瀨遙、大泉洋主演的「前男友的遺書」11日晚間在日本播出第一集，交出平均收視率12.1%的漂亮數字，綾瀨遙飾演愛錢律師不但突破以往，還是個標準吃貨，看到她大口品嚐美食 的場景讓觀眾「好吃驚」。

「前男友的遺書」改編自作家新川帆立的同名小說 ，去年從475本參賽作品脫穎而出，獲得第19屆「這本推理小說真厲害！」最大獎，作者新川老師對於綾瀨遙精準重現書中主角「劍持麗子」的造型感到驚訝之外，其剛柔並濟的氣息更是超級完美，當然傲嬌的部分也詮釋的恰到好處。

今年是綾瀨遙出道20年，亦是她首度挑戰飾演律師，看似女神卻是個會喊出「我不做不會賺錢的工作」的角色，但首集播出後，最厲害之處莫過於被稱讚「實在太會吃」，從單人的烤肉開始，一路橫跨中式、西式、日式，許多網友看她這樣吃除了傻眼外，也直喊有夠紓壓。

而由大泉洋飾演的男主角「篠田敬太郎」則意外以「廚師大泉」登上推特 熱搜關鍵字，他在劇中多次展現廚藝引發討論，觀眾覺得穿上圍裙的大泉洋很有意思，做出來的料理應該也是相當美味。

綾瀨遙與大泉洋首度合作，兩人在劇中你來我往的對話讓觀眾看得超過癮，直呼這對組合根本是絕配，大泉洋形容綾瀨遙演技非常完美、NG的次數也很剛好，NG哏的種類非常多，綾瀨遙則覺得大泉洋「比想像中有趣太多」；兩人日前參加綜藝節目宣傳時，還透露在拍戲現場都會模仿全才天王福山雅治的語調來呼喊彼此，常讓現場笑聲不斷。