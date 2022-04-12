影藝排行榜／南韓百想藝術大賞 「魷魚」入圍9大獎

紅遍全球的「魷魚遊戲」一口氣入圍百想藝術大賞9項。(圖：Netflix提供)

南韓第58屆百想藝術大賞11日公布入圍 名單，紅遍全球的「魷魚遊戲 」一口氣入圍9項，而「衣袖紅鑲邊」以7項入圍緊追在後。老將金憓秀將和新秀金泰梨、韓韶禧、朴恩斌、李世榮爭搶視后，李政宰則要對決金南佶、丁海寅和偶像出身的李俊昊、任時完。

已經獲得國際肯定的「魷魚遊戲」，這次在百想藝術大賞中，要角逐最佳作品、最佳導演、最佳劇本、最佳男主角、最佳女配角、最佳男配角、最佳女新人和最佳音樂、最佳美術。雖然李政宰風光入圍，但另一要角朴海秀落榜，成為最大遺珠。

搶進最佳女子新人的鄭好娟，將和「魷魚」中的隊友李瑜美一較高下，李瑜美憑「殭屍校園」來勢洶洶，在電影 部門也入圍了女子新人獎，奪獎機率極高。「衣袖紅鑲邊」不讓「魷魚遊戲」專美於前，李俊昊、李世榮領軍入圍視帝、視后，還有最佳作品、最佳男女配角等主要獎項。此外，近來幾部熱門作品如「二十五、二十一」、「少年法庭」、「D.P：逃兵追緝令」等也都榜上有名。

電影部門同樣競爭激烈，最佳男主角組入圍者包括薛景求、李善均和崔岷植等，都是一級實力派演員。最佳女主角則有朴素丹對上潤娥，將在5月6日揭曉鹿死誰手。