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玄彬、孫藝真來美度蜜月 大批粉絲跟來機場追星

娛樂新聞組╱綜合報導
玄彬和孫藝真在婚禮上所有畫面都美不勝收。(取材自Instagram)
玄彬和孫藝真在婚禮上所有畫面都美不勝收。(取材自Instagram)

南韓藝人玄彬與孫藝真於3月31日完婚後，小兩口喜孜孜現身機場，傳出兩人要來美國洛杉磯度蜜月。他們前腳剛走，經紀公司馬上公布訊息與照片，終於讓粉絲見證他們幸福的瞬間。

綜合媒體報導，玄彬和孫藝真11日出發飛來美國度蜜月，有韓媒在仁川機場拍到玄彬還細心幫孫藝真拎手袋。本來打算享受兩人世界的他們沒有帶助理或好友，但沒想到稍早韓媒曝光他們抵達美國的照片，大批粉絲將他們團團包圍，拍攝照片的媒體也是其中之一，而且還不只一家跟拍，就是要捕捉玄彬和孫藝真度蜜月畫面。

玄彬和孫藝真過去在美國多次被粉絲直擊，包括甜蜜同遊超市、共打高爾夫球等，他們這次預計在洛杉磯稍作停留，再轉往夏威夷度假，兩人雖是韓流巨星，但推行李出關全部自己來。他們帶著個人的高爾夫球球具，孫藝真一度行李車卡住，玄彬見狀立刻上前幫忙。不過這個停留讓粉絲逮到機會上前示愛，有人送上祝福花束，有人請孫藝真簽名，讓玄彬和孫藝真一下機就不得閒。

他們回南韓前最後一站是紐約，大致行程已經都被韓媒掌握，接下來能否安靜享受只有兩人世界的蜜月時光，就要看玄彬和孫藝真如何安排行程。

據報導，玄彬和孫藝真的婚禮因為不公開，外界只能從場內賓客的側拍窺視當時情景。如今官方終於公布他們的婚禮照片，孫藝真不管是穿着第一套白紗還是第二套綠色雕花鏤空禮服，婚紗的質感又再拉高了不少層次。新人的表情更是寫滿幸福，每幅畫面都比偶像劇還要更美好。

玄彬（左）與孫藝珍出發洛杉磯度蜜月，在機場玄彬貼心幫孫藝真拿包。（視頻截圖）
玄彬（左）與孫藝珍出發洛杉磯度蜜月，在機場玄彬貼心幫孫藝真拿包。（視頻截圖）

洛杉磯 機場 南韓

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