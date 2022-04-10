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被鄭秀晶搧巴掌 金材昱直呼演得很過癮

記者陳建嘉／綜合報導
金材昱(右)與鄭秀晶都在拍攝過程顛覆對彼此的第一印象。（圖：Disney+提供）
金材昱(右)與鄭秀晶都在拍攝過程顛覆對彼此的第一印象。（圖：Disney+提供）

由韓星金材昱、鄭秀晶合作浪漫韓劇「瘋狂愛上你」一集比一集崩潰，故事出乎意料，兩人不僅要搞笑，還得時不時大吼大叫，讓他們直呼演得很過癮，也說接下該劇的主因就是想嘗試這類型的喜劇。鄭秀晶甚至還有用信封袋搧金材昱巴掌的戲分，相當逗趣。

「瘋狂愛上你」兩位主角在持續相愛相殺之後，這對彼此看不對眼的仇人卻意外墜入情網，金材昱飾演的霸氣數學老師盧高鎮不僅主動講出「如果真的喜歡，就要守護對方」，更在該集片尾首度暖心向鄭秀晶飾演的秘書李晨阿詢問，是否有意交往，甜蜜指數破表。

目前該部作品廣受網友好評，在經典不敗霸道總裁系列題材中，依然以討喜的角色設定以及男女主角的反差萌擄獲觀眾的心，懸疑和搞笑素材擦撞出的反轉魅力使這部黑色愛情喜劇廣受討論，網友紛紛表示「越看越好看」、「金材昱從裝乖到耍狠的模樣讓人覺得精采」。

鄭秀晶則搞笑表示，終於可以盡情在戲劇裡面盡情發洩脾氣，「這真的給我一些滿足感，因為在現實生活中，我不可能會拿信封袋搧人巴掌，這讓我很興奮」，她也說從一開始要表現得較為害羞、懦弱，到後來的大爆發，難度不小，不過金材昱恢復暖男風格，在旁直誇「沒有的事，鄭秀晶很厲害，完全就是為了攝影機而生的演員」。

鄭秀晶認為「瘋狂愛上你」的故事走向難以預測，「真的很吸引我，而且我沒有主演過浪漫喜劇，想要嘗試看看」。金材昱則說近年全世界的人們都因為疫情過著很辛苦、很沮喪的日子，「作為一個演員，我想做的就是讓每個人哈哈大笑」。

兩人首次合作，鄭秀晶原以為金材昱是成熟、沉穩的人，「結果跟他拍戲的時間越來越長，也看到他純真的一面」，金材昱則招認原本覺得鄭秀晶可能難以靠近，後來才發現對方只是比較慢熟，大讚鄭秀晶是個有趣的人。

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