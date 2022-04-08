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BTS傳考慮7人一起當兵 南韓特例修法再受矚

中央社／首爾8日專電
「防彈少年團」（BTS）日前出席葛萊美獎頒獎典禮。（美聯社）
「防彈少年團」（BTS）日前出席葛萊美獎頒獎典禮。（美聯社）

在全球擁有高人氣的南韓團體BTS，年紀最大的成員Jin今年底將屆齡入伍。韓媒報導，若南韓兵役法修法未在4月底通過，BTS的7名成員考慮一起入伍服役。

南韓現行兵役法允許藝術、體育領域優秀人才申請以替代役方式服役，但演藝人員並不在適用對象內。南韓國會去年就兵役法修正案討論是否允許藝人以公益勞動代替入伍服役，但最後未能取得共識，修正案目前仍在國會卡關。

JTBC電視台報導，總統交接委員會近期邀集演藝界相關人士及專家學者進行非公開會議，會中論及BTS等大眾文化藝人兵役等問題。雖然交接委員會表示，藝人兵役問題不屬委員會職務範圍，委員長安哲秀日前訪問BTS所屬集團HYBE時也未談及兵役問題，但仍讓南韓藝人兵役問題再次受到輿論關注。

根據南韓蓋洛普今天公布民調結果，59%南韓民眾同意大眾文化藝人應納入兵役特例適用對象、33%反對、8%持保留意見。韓媒東亞日報今天報導，國防部等南韓政府相關部會近期再次研議將BTS等大眾文化藝人納入可適用替代役的藝文體育要員範圍內。

不過，HYBE相關人士對媒體表示，考慮到修法法令頒布6個月後才會正式上路，若4月底前修法仍未通過，BTS成員可能很難適用，目前正在考慮是否全員一同入伍。

雖然BTS多次表示願意入伍服役，但他們的兵役問題顯然已經不僅是「個人選擇」，他們的國際影響力受到社會、政界關注。南韓音樂內容協會指出，KPOP藝人在提升國家形象、宣揚國威等面向成果不凡，將藝人納入兵役特例適用對象，有助讓藝人帶著目標與自豪感進行活動。

1992年出生的Jin原本應在去年底前入伍，但因去年6月兵役法修法得以申請延期一年，最晚必須在2022年底前入伍。

BTS

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