全慧彬閃婚2年半宣布懷孕 婚前曾騙老公說有私生女

全慧彬宣布懷孕消息，開心秀孕肚。 (取材自Instagram)

曾演出「魔女由熙」、「王與我」、「又，吳海英」等韓劇 的女星全慧彬，2019年與圈外醫生男友結婚，婚後幸福甜蜜。38歲的她在社群媒體 宣布喜訊，引來大批粉絲祝福！

全慧彬與醫生老公結婚至今已兩年半，婚後全慧彬也常上節目分享夫妻日常生活。昨天她在社群平台分享喜訊，寫下：「我也想告訴大家一個好消息，謝天謝地，小天使 來找我了，現在已經懷孕13週，肚子看起來也有點鼓了」，但她也坦言因為是高齡產婦的緣故相當擔心，但已有確實做好健康管理。

全慧彬去年曾上節目透露非嫁圈外醫師老公的原因，她提到當時老公向她求婚時恰逢愚人節，突然玩心大起的她想要整整老公，於是很認真向老公表示既然已經收到求婚了，有一件事必須要向對方坦承，全慧彬當時說道：「我必須跟你坦承一件事，其實我有一個沒曝光的女兒，都是由我的阿姨在扶養，外界都不知道」而老公聽到當場愣住了，不過反應過來後的回答讓她覺得很感動。

全慧彬透露老公回過神後向她說道：「你的女兒一定很漂亮」，並稱「結婚後把女兒接回來一起養吧」，甚至還考慮到外界會有疑問，向她表示「可以對外界說是領養的」，對於這意料之外的回答，全慧彬相當感動，並認定結婚「非他不可」。