金宇彬抗癌6年後復出 女友申敏兒當他的面誇「李炳憲帥」

金宇彬暫時離開現實生活中的女友申敏兒，與韓志玟在「我們的藍調時光」配對。(圖:Netflix提供)

李炳憲、金宇彬、車勝元、申敏兒以及韓志旼主演浪漫喜劇「我們的藍調時光」，7日舉辦線上記者會，該劇是金宇彬自從2017年罹患鼻咽癌停工後，相隔多年再返電視劇演出，雖然能與女友申敏兒合作，兩人卻各自與其他明星演情侶，編劇盧熙京還在記者會上道歉「但他們都說沒什麼好擔心的」。

金宇彬、申敏兒雖在現實生活中是情侶，但這回卻被拆散演出，編劇盧熙京解釋：「感覺要兩人演情侶應該就不會演出了，所以在選角時就把他倆跟別人配對。」還另外向他們道歉，沒想到2人都是專業演員，都覺得喜歡這個劇本，所以完全不在意。

李炳憲(右)、申敏兒在「我們的藍調時光」有許多浪漫戲。(圖:Netflix提供)

金宇彬已有6年沒演過電視劇，這次復出就與許多專業演員合作，女友申敏兒還與李炳憲配對情侶，其實申敏兒先前已與李炳憲合作2次，這次是首度扮演互相喜歡的情侶，申敏兒不僅說自己與李炳憲越來越有默契，還補充說「變得更帥了」，引起現場所有人哈哈大笑，但可能因為申的正牌男友金宇彬也在現場，李炳憲一聽趕緊裝傻回應「我不知道耶」又引起全場爆笑。

李炳憲與申敏兒在劇中分別飾演「李東昔」與「閔宣亞」，17歲那年兩人因為誤會沒有在一起，成年後在首爾重逢但就只是當好朋友，閔宣亞嫁給別人並生了小孩，但因罹患憂鬱症 且失去小孩扶養權而重回濟州島，讓一直怨恨閔的李既擔心又再次愛上對方。本劇是李炳憲與申敏兒的第三度合作，李炳憲與崔智友主演的韓劇 「美麗的日子」就是申敏兒的出道作品，兩人當時因飾演兄妹而結緣，之後在電影 「不悔」中則是李炳憲飾演暗戀申敏兒的角色，李炳憲不禁感嘆原本還只想著申小時候青澀可愛的模樣，但在這次合作中不僅默契很好，還感受到申有深度的演技而覺得驚訝。

李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、嚴正化、韓志旼、金宇彬共同出席「我們的藍調時光」記者會。(圖:Netflix提供)

甜姐兒申敏兒這次是首度挑戰演媽媽，她形容自己飾演的「閔宣亞」是停留在痛苦中的人物，比起飾演母親所帶來的壓力，她覺得角色的變化與克服困難的過程更難，但很奇特的是她可以理解宣亞的心情，所以這也是當初願意接演的原因。

車勝元、李姃垠分別飾演的「崔漢修」、「鄭恩喜」。鄭恩喜與高中時期的美男初戀崔漢修時隔20年再次重逢，當崔透露自己即將與妻子離婚後，鄭很快就發現自己愛上了對方，但同時也聽說男方可能是為了女兒的學費而接近自己因此內心百感交集。在現實生活中同樣也是人父的車勝元對角色有很多共鳴，不過他也搞笑表示這次的演出陣容太強大，自己一開始不相信是真的，笑稱自己拍完超幸福。李姃垠在劇中除了跟車勝元有段揪心的感情，也與閨蜜嚴正化有許多交心的互動。

韓志旼、金宇彬分別飾演的「李英玉」、「朴定俊」。海女李英玉和船長朴定俊正在祕密交往中，但隨著男方求婚之後一切都發生了翻天覆地的變化。韓志旼直爽表示這是第一次演單元劇，有這麼多大咖陪伴壓力比較小很開心，也因第一次演海女而吃了不少苦頭，又由於穿脫淺水衣很困難，自己現在對海女都相當佩服。而暌違六年終於有新作品的金宇彬則透露自己其實相當緊張，雖然已經陸續以綜藝節目和廣告作品回歸，但這次能藉由戲劇作品跟大家見面就感到非常幸福和感謝。

李炳憲雖有177公分，但站在更為高大的車勝元、金宇彬旁邊還是略矮，李炳憲還大開自己身高玩笑，並說他讀劇本時，讀到車勝元的角色，「身高高，籃球打得特別好，在學校裡是身高最高的，就更確定是自己的角色呢」，絲毫不介意拿自己身高開玩笑。