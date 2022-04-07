「社內相親」甜寵結局沒講完？ 4亮點奪全球劇迷心

金世正(左)、安孝燮主演浪漫喜劇「社內相親」完結篇超甜蜜。（取材自Instagram）

安孝燮、金世正主演浪漫韓劇 「社內相親」日前終於迎向大結局，完結篇還在Netflix全球排行榜摘下非英語部門冠軍，相較於「魷魚遊戲 」、「殭屍校園」的刺激節奏，「社內相親」則以輕鬆幽默的喜劇橋段深得全球劇迷的心，其中漫畫風格、浪漫愛情、喜劇對白以及演員表現，是吸引觀眾的四大主因。但也有人認為結局收尾很草率，圓滿的太著急，似乎是想趕時間或省經費，看得怪怪的。

金世正(左)、安孝燮主演浪漫喜劇「社內相親」在全球有熱烈迴響。（取材自Instagram）

「社內相親」改編自網路漫畫「我和社長相親相愛」，所以演員常有大量誇張、荒謬的肢體動作，也有不少生動活潑的幻想情節，讓觀眾能在第一時間就進入這個甜蜜浪漫的故事。然而「我和社長相親相愛」在南韓 原本就是網漫銷售榜冠軍，未上檔就先轟動。

雖然被譽為今年最好笑的喜劇的「社內相親」，是怪異又冷漠的帥氣社長愛上小職員的老套故事，不過全劇深刻描繪每一個角色，更加強著墨男女主角過往的不堪回憶與失敗戀情，讓觀眾能夠為這些角色產生共鳴。編劇更巧妙設計許多甜蜜情話，包括「我對妳的愛就像這張卡一樣，都沒有限度」、「即使妳拒絕我，我還是會繼續告白，直到妳喜歡上我為止」，讓人看了不免心動。