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金宣虎消失半年現身泰國 粉絲公開暖舉

記者陳建嘉／綜合報導
金宣虎消失半年首露面，現蹤泰國狀態超好。（取材自Instagram）
金宣虎消失半年首露面，現蹤泰國狀態超好。（取材自Instagram）

南韓男星金宣虎日前捲入私生活爭議，被前女友爆料多項醜聞，導致他剛演完「海岸村恰恰恰」卻只能無奈消失，而他消失半年首露面，最近現身拍攝新電影「悲傷熱帶」，與劇組共同現身泰國機場，私下舉動被粉絲公開，依舊很溫暖。

金宣虎主演「海岸村恰恰恰」很受歡迎。（取材自Instagram）
金宣虎主演「海岸村恰恰恰」很受歡迎。（取材自Instagram）

韓媒指出，金宣虎在「悲傷熱帶」導演朴勳政以及其他劇組的陪同下悄悄飛往泰國拍攝，雖然一身輕裝，但是高大英俊的他仍然很快被發現，照片流出後也立刻在各大社交平台流傳，有粉絲在在百貨商場巧遇他，看到他靜靜遠望印有自己照片的歡迎招牌，以無聲方式感謝粉絲支持。

另有泰國網友表示在購物中心偶遇金宣虎，還被他救援，原來自己在廁所門口不慎跌倒，但當時有人立刻出手相助，他也急忙道謝，「他沒有說什麼，只是微笑看著並點了點頭。」事後看到新聞上的人物打扮，才發現先前救自己的人是金宣虎。

「悲傷熱帶」將是金宣虎首度躍上大螢幕的作品，能否精準詮釋亦正亦邪的神祕角色尚未可知。但粉絲們始終對他不離不棄，繼續起用他的幾項代言在雙11銷售數字上都有亮眼表現，可見他的市場號召力不減，對電影票房也會帶來正面影響。

泰國 電影 導演

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