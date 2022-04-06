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日本名導園子溫爆性侵多名女星 試鏡舔乳強吻給角色

記者黃保慧／綜合報導
園子溫道歉信。（取材自微博）
園子溫道歉信。（取材自微博）

日本鬼才導演園子溫被爆性醜聞，曾以工作為由性侵多名女性。昨由他太太擔任社長的事務所已發聲明道歉，今事務所官網則公開園子溫反省親筆信。

據日本雜誌「週刊雜誌」報導，園子溫利用自己導演權力及地位，透過試鏡性侵多名女演員，以及多次強姦未遂，曾演出園子溫作品的女演員就指控，園子溫曾自稱「我對自己電影的女主角幾乎都有出手」。一名受害者A向媒體爆料，園子溫提出上床就可以拿到角色的條件，她拒絕後，園子溫找之前合作過的女演員到場性交給對方看，證實自己提出的條件，後來一名助導帶A離開，原以為獲救，想不到是直接去酒店。

另一名影歌雙棲的女星爆料，10年前她與1名男演員到園子溫工作室，待男演員藉故離開後，她就被有酒意的園子溫拉近工作室的臥室，強壓在床上揉胸強吻，最後她奮力掙扎逃脫了，事後她經常會收到園子溫傳訊息給她說「想舔妳」。

園子溫製作公司昨在官網發表道歉聲明：「對於給各位相關人員帶來的不便和關切，我們深表歉意。」稱園子溫會再交代事情始末。他也反省「缺乏身為電影導演的自覺，沒有考慮到周遭的人，將重新審視處事的態度」。不過他認為周刊報導仍有許多與事實不符合之處，將採取法律行動。

園子溫涉嫌性侵女演員。（取材自微博）
園子溫涉嫌性侵女演員。（取材自微博）

導演 性侵 電影

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