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BTS金泰亨被拍到抽菸 粉絲嗆：小題大作

記者蘇詠智／綜合報導
BTS成員金泰亨(左)被拍到在葛萊美獎典禮後台抽菸。（翻攝自推特）
BTS成員金泰亨(左)被拍到在葛萊美獎典禮後台抽菸。（翻攝自推特）

來自南韓、在歐美大受歡迎的「防彈少年團」（BTS），以單曲「Butter」入圍本屆葛萊美奬「最佳流行團體／組合演出」獎，團員們也帥氣登上典禮舞台勁歌熱舞，呈現出類似「007」系列的戲劇感，釋放不遜於銀幕超級間諜的魅力，連榮登本屆葛萊美獎「最佳新人」的奧莉維亞（Olivia Rodrigo）也在表演中小小參與一下，可謂噱頭十足。

在葛萊美獎典禮之前，BTS兩位成員J-Hope、柾國先後在南韓與美國確診，各方矚目是否能全員合體出席頒獎，所幸兩人都已康復，能夠滿足所有粉絲的期待。不過BTS連續兩屆提名「最佳流行團體／組合演出」獎，都沒能抱回獎座，今年敗給蜜桃貓朵佳（Doja Cat）與SZA合作的「更多的吻」（Kiss Me Mor）。

另據鏡週刊報導，葛萊美典禮後卻傳出，有人在網路放出兩張偷拍視角的照片，並寫到「泰亨被抓包在上台表演前在後台抽菸」，畫面中可以看到，BTS成員金泰亨（V）和一名黑色西裝男子正在吞雲吐霧。

許多粉絲留言表示：「他是成人，是一個普通人，不需要小題大作。」「他會抽菸、看妹，哇，真像個人類。」「泰亨抽菸有什麼大不了的？這是犯罪還是怎樣？每個人都有權做自己想做的事，好像他是拿你的錢來買菸一樣。」

「防彈少年團」（BTS）在葛萊美獎頒獎典禮上帥氣表演很吸睛。（路透）
「防彈少年團」（BTS）在葛萊美獎頒獎典禮上帥氣表演很吸睛。（路透）

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