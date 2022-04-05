韓劇「二十五，二十一」 結局遺憾 觀眾邊哭邊罵

南柱赫(右)和金泰梨成功逆齡演出。（圖：Netflix提供）

韓星南柱赫、金泰梨主演的「二十五，二十一」近日播出大結局，他們演活青春情誼，所有觀眾都期盼他們能否相守一生。但編劇最終讓這段感情留下遺憾，觀眾邊哭邊罵，讓完結篇收視持續衝高，成為tvN電視台收視成績第13名的戲劇作品。

南柱赫和金泰梨劇中雖然相愛，卻因為遠距離和彼此無法理解，最終走向分手。雖說青春戀情多半以遺憾收場，但看慣了圓滿愛情故事的觀眾不能接受，不明白為何非分手不可，最終只能在淚水中告別「二十五，二十一」。

金泰梨接受韓媒訪問時，對南柱赫讚不絕口，除了感嘆他讓人感到自在放鬆，也感謝南柱赫帶給她開心的合作經驗。她透露南柱赫幾乎沒有休息，不停在思考如何讓效果更好，完全可以感受到他對演戲的熱愛，也成就了堪稱完美的男主角白易辰。

只是「二十五，二十一」開播後，一直被「未成年爭議」圍繞，金泰梨劇中的角色初始設定不到20歲，導致部分觀眾覺得這部戲有鼓吹未成年者與成年人談戀愛的疑慮，可能助長相關犯罪。金泰梨表示，看劇本時大家就有很多討論，演出時也相當謹慎，無論是她還是南柱赫，都不停和導演 、編劇溝通。其實導演也很苦惱，最終呈現給大家的畫面就已經是絞盡腦汁的成果。

金泰梨本身沒有如此刻骨銘心的初戀，對於虐心結局也感到很難過，坦言確實有想過能否換一種版本。她理解觀眾想看夢幻結局的心情，只能遺憾地對劇迷說抱歉。