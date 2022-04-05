「魷魚遊戲」第2季劇本還沒寫完 導演：恐等到2024年底

韓國影集「魷魚遊戲」在全球掀起熱潮。(取自Netflix)

引頸期盼韓國影集「魷魚遊戲 」（Squid Game）續集的粉絲可能要再等等，導演兼編劇黃東赫坦言第2季劇本還沒寫完，他今天表示，可能要到2024年底才會推出。

法新社報導，黃東赫（Hwang Dong-hyuk）參與法國坎城電視節（MIPTV）時表示：「我得著手第2季，希望到了2024年底能讓粉絲收看。」

他昨天在坎城國際劇集展（Canneseries）坦言，第2季劇本只寫了3頁。

黃東赫2009年寫「魷魚遊戲」劇本時，原本是想拍成電影 ，但美國串流影音巨擘Netflix在2016年進軍韓國後，成功說服黃東赫拍成電視劇。

黃東赫表示，花了7個月重新編寫劇本的過程並不愉快。他笑說：「簡直是地獄，或許第2季會是我最後一部影集。」

不過影集大獲成功也有不少好處，例如黃東赫有機會見到偶像史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），這位美國名導向黃東赫透露，自己一口氣在3天內把整部劇追完。

黃東赫表示：「他說他想把我的腦偷走。」

黃東赫也在著手拍攝電影KO Club，故事與殺害老人有關，是根據義大利 作家艾可（Umberto Eco）的作品改編。黃東赫表示，這部電影會比「魷魚遊戲」更暴力，還開玩笑說「我在此片上映後恐怕需要避開老人」。