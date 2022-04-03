我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

不明人士闖入家中 木村拓哉夫婦氣炸報警

記者李姿瑩／綜合報導
工藤靜香(右起)和光希、心美被不明人士嚇到。（取材自Instagram）
工藤靜香(右起)和光希、心美被不明人士嚇到。（取材自Instagram）

日本知名藝人木村拓哉家驚傳遭不明人士入侵，「週刊文春」從木村拓哉的鄰居口中得知，他們3月1日報警，警方就在木村家門口盤查嫌犯。木村的經紀公司傑尼斯證實此事，表示木村拓哉確實有報警，不願容忍女性嫌犯侵犯個人隱私

木村拓哉是日本演藝圈萬人迷，他非常重視個人隱私，為了杜絕瘋狂粉絲的騷擾，在兩個女兒出道前，從未讓她們的長相曝光，更沒有跟工藤靜香同框合照。但他在東京的豪宅藏不住，先前就曾被闖空門，如今又遭一名三、四十歲左右的女性非法入侵，居家安全堪憂。

鄰居透露，警方趕到木村拓哉家後，木村全家人都到屋外和警方溝通。鄰居一眼就認出木村拓哉和工藤靜香夫妻，心美和光希站在父母身後，看著警方盤查嫌犯。工藤靜香看起來火氣不小，高聲反問警方：「這是怎麼一回事？」

面對「週刊文春」求證，工藤靜香不願多做回應，要求媒體直接去問警方。木村拓哉對層出不窮的騷擾防不勝防，過去就有人偽裝成臨時演員混入他拍戲的劇組。他雖然經營社群媒體，但每張打卡照片都相當謹慎，全家人都習慣固定在家中牆面和看不出地點的路邊拍照，收工回家時更沒掉以輕心，沿途留意就怕遭到跟蹤。

木村拓哉遛狗拍照都會慎選地點。（取材自Instagram）
木村拓哉遛狗拍照都會慎選地點。（取材自Instagram）

隱私 日本 社群媒體

上一則

楊洋有個英雄夢 「特戰榮耀」導演：為他量身打造劇本

下一則

宋丹丹再添金孫 兒子喜迎第二胎：我們生啦

延伸閱讀

不明人士直闖木村拓哉家 工藤靜香氣壞大動作報警

不明人士直闖木村拓哉家 工藤靜香氣壞大動作報警
木村拓哉「邁向未來」 拳擊教練造型曝光

木村拓哉「邁向未來」 拳擊教練造型曝光
UCLA保證新生住校4年、轉校生住校2年

UCLA保證新生住校4年、轉校生住校2年
UCLA今秋起保證大一生四年住校 轉校生兩年住校

UCLA今秋起保證大一生四年住校 轉校生兩年住校

熱門新聞

柏安妮17歲女兒許恩怡（圖），遺傳了媽媽柏安妮的美貌基因。（取材自微博）

梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因

2022-04-01 02:24
黃曉明(左)和Angelababy的婚姻破局，女方說是男方不要她了。(取材自微博)

「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚

2022-04-02 02:30

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

2022-03-27 23:08
周華健驚爆疫情期間曾和老婆起爭執。（圖：赫亞曼公關提供）

「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆

2022-03-31 23:45
丹佐華盛頓（左）在廣告時段安撫威爾史密斯。（路透）

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

2022-03-28 19:34
男神金城武遭空姐爆料，被索討簽名後竟轉身去投訴。 （取材自微博）

金城武遭爆 幫空姐簽名後轉身投訴

2022-03-27 02:24

超人氣

更多 >
窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生
俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅
紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁
專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化