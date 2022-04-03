不明人士闖入家中 木村拓哉夫婦氣炸報警

工藤靜香(右起)和光希、心美被不明人士嚇到。（取材自Instagram）

日本 知名藝人木村拓哉家驚傳遭不明人士入侵，「週刊文春」從木村拓哉的鄰居口中得知，他們3月1日報警，警方就在木村家門口盤查嫌犯。木村的經紀公司傑尼斯證實此事，表示木村拓哉確實有報警，不願容忍女性嫌犯侵犯個人隱私 。

木村拓哉是日本演藝圈萬人迷，他非常重視個人隱私，為了杜絕瘋狂粉絲的騷擾，在兩個女兒出道前，從未讓她們的長相曝光，更沒有跟工藤靜香同框合照。但他在東京的豪宅藏不住，先前就曾被闖空門，如今又遭一名三、四十歲左右的女性非法入侵，居家安全堪憂。

鄰居透露，警方趕到木村拓哉家後，木村全家人都到屋外和警方溝通。鄰居一眼就認出木村拓哉和工藤靜香夫妻，心美和光希站在父母身後，看著警方盤查嫌犯。工藤靜香看起來火氣不小，高聲反問警方：「這是怎麼一回事？」

面對「週刊文春」求證，工藤靜香不願多做回應，要求媒體直接去問警方。木村拓哉對層出不窮的騷擾防不勝防，過去就有人偽裝成臨時演員混入他拍戲的劇組。他雖然經營社群媒體 ，但每張打卡照片都相當謹慎，全家人都習慣固定在家中牆面和看不出地點的路邊拍照，收工回家時更沒掉以輕心，沿途留意就怕遭到跟蹤。