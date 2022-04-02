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朴炯植認了告白曾被拒絕 暗藏「最美小三」私照

記者陳建嘉／即時報導
朴炯植、韓韶禧在「單戀原聲帶」曖昧談情。(圖:Disney＋提供)
朴炯植、韓韶禧在「單戀原聲帶」曖昧談情。(圖:Disney＋提供)

朴炯植、韓韶禧共同主演的浪漫韓劇「單戀原聲帶」，講述遇到職業瓶頸的攝影師宣宇（朴炯植 飾演）被從小一起長大的好友作詞家恩秀（韓韶禧 飾演）要求合作寫一首單戀的歌曲，他們得在一起同居2周，而對害羞的宣宇來說，他的心底一直暗戀著恩秀，他得把握機會說出自己的心意，不只要寫出一首完美情歌，更要讓這段戀情開花結果。

男女主角日前接受訪問時，朴炯植被問到現實生活中是否有告白失敗經驗，貴為男神的他立刻表示「當然有」，並說自己曾有不敢說出自己心裡話的經驗，最後隨著時間過去已經來不及，甚至還告白失敗過，接著便大笑反問「大家應該也有這樣的經驗吧？」

有「最美小三」之稱的韓韶禧則曾被單戀過，之後過了一段時間，戀情沒有結果，才發現對方真正的心意。

朴炯植、韓韶禧分別飾演攝影師、作詞家，男團帝國之子（ZE：A）出身的朴炯植，被問到有沒有指導韓韶禧，他立刻害羞表示自己還不夠專業，韓韶禧也回讚「但你一直在幫我，我這次演作詞家，朴炯植給了我很多建議」，更說2人激盪歌詞時，有很多是即興表演，「很多不是導演原本想拍的，但我們現場氣氛很好，就隨筆寫下很多很棒的歌詞」，朴炯植更向韓韶禧邀歌，希望之後能請對方寫歌詞。

該劇故事輕鬆浪漫，更暗藏許多彩蛋，有眼尖影迷發現劇中有關鍵台詞暗藏韓韶禧、朴炯植前作「以吾之名」和「Happiness」的彩蛋，另一段是女主角無意間打開男主角電腦，發現裡面有許多偷拍她的溫柔私照，這段戲「讓她發現了愛情」，不過這段戲也是大彩蛋，裡面暗藏著一堆韓韶禧私下在Instagram隨手拍的自拍照，讓劇迷驚喜不斷。

朴炯植(右)被青梅竹馬韓韶禧在「單戀原聲帶」裡要求合作寫一首單戀的歌曲，是否能擦...
朴炯植(右)被青梅竹馬韓韶禧在「單戀原聲帶」裡要求合作寫一首單戀的歌曲，是否能擦出愛火？。(圖:Disney＋提供)

攝影 導演 韓劇

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