玄彬、孫藝真世紀婚禮「內部現場」曝光 未公開婚紗照閃瞎人

玄彬（左）、孫藝真絕美婚紗照曝光。(取材自Instagram)

韓星玄彬和孫藝真3月31日在首爾華克山莊酒店舉行世紀婚禮，嚴格保密確認進到場館的賓客，眾所期待的婚紗照已經曝光。受邀參加的賓客也俊分享了婚禮室內的佈置，曝光了幾張經紀公司未公開的婚紗照。

玄彬和孫藝真婚紗照曝光，可見玄彬沉穩地牽著妻子並露出靦腆微笑，孫藝真則是難掩開心幸福情緒全程燦笑，兩人站在花圈裝飾前緊貼著彼此還有著最心動的身高差，讓人看了都直呼「真的太配了」。

玄彬（左）、孫藝真絕美婚紗照曝光。（取材自Instagram）

韓媒「JTBC」秀出喜帖內頁，證實兩人婚禮就在3月31日下午4點舉行，地點就在首爾華克山莊酒店的「Aston House」舉辦，由於婚禮不對外開放，他們邀請了一些至親好友，喜帖都已發出也叮囑賓客們要嚴格保密。

玄彬、孫藝真喜帖設計精美。（取材自YTN STARS）

和玄彬有17年交情的好友張東健會擔任祝詞，他的妻子高素榮也會出席，可能出席的人還包括「愛的迫降」導演李政孝、編劇朴智恩、退役足球國手李同國、孫藝真的好姐妹宋允兒、李珉廷、吳允兒、孔曉振等人也都可能出席，預計星光雲集，極有可能不輸給重要頒獎典禮等大活動。

韓媒公開的嘉賓，還包括安聖基、朱鎮模、朴重勳、池珍熙、金宣兒、河智苑、李沇熹、潤娥等玄彬的友人，還有丁海寅、李鍾碩導演、尹濟均導演。

玄彬、孫藝真婚禮現場布置。(取材自Instagram)

賓客崔星俊在Instagram分享了參加婚禮的照片，並寫道「哥 真心祝賀你」，他拍下在婚禮室內場地中佈置的一角，除了有放置一張經紀公司先前公開的大型婚紗照外，桌子用白紗布裝飾，還有白色的蠟燭以及一些鮮花、花辦裝點，中間放的一張孫藝真個人婚紗照，左右兩旁各再放置一張，兩人甜蜜對視的婚紗照，完全展現幸福洋溢的模樣。

據韓媒，接到孫藝真捧花是孔曉振。