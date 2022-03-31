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南韓翻拍台劇「想見你」安孝燮挑戰許光漢經典角色

記者陳建嘉／即時報導
韓版「想見你」三位主角人選，許光漢的角色將由近期在「社內相親」受到廣大觀眾喜愛的安孝燮（左）出演，柯佳嬿與施柏宇的角色則分別由全汝彬（中）、姜勳（右）詮釋。(圖：Netflix提供)
韓版「想見你」三位主角人選，許光漢的角色將由近期在「社內相親」受到廣大觀眾喜愛的安孝燮（左）出演，柯佳嬿與施柏宇的角色則分別由全汝彬（中）、姜勳（右）詮釋。(圖：Netflix提供)

安孝燮近期因演出熱門夯劇「社內相親」知名度暴漲，最近證實將演出韓版「想見你」，接替許光漢的角色，將與「黑道律師文森佐」女主角全汝彬、「衣袖紅鑲邊」姜勳共同主演。

Netflix宣布將推出亞洲粉絲們引頸期待的「A Time Called You」(暫譯：在你的時間裡)，該劇改編自華語劇「想見你」，特有的「台灣青春劇」題材風靡全亞洲也因此讓韓國決定翻拍，繼「敗犬女王」、「命中注定我愛你」、「我可能不會愛你」後，第四部改編自華語劇的韓劇

韓版「想見你」的劇名將定為「A Time Called You」(暫譯：在你的時間裡)，並確定請來黃金陣容主演：因Netflix獨家韓劇「社內相親」在全球爆紅的安孝燮飾演男主角「具延准/南時憲」，「黑道律師文森佐」中展現絕佳演技和反轉魅力的全汝彬飾演女主角「韓俊熙/權珉周」，因在韓劇「衣袖紅鑲邊」裡飾演腹黑都承旨而知名度大增的姜勳則飾演暗戀女主角的「鄭仁圭」。

年代背景將設定在1998年與2023年，劇情描述懷念一年前去世男友的俊熙，宛如命運般回到1998年，遇到與男友長得一模一樣的時憲後發生的穿越浪漫故事，生活在不同時間的他們穿梭於彼此間的世界陷入愛情的深情羅曼史，而鄭仁圭則是發現暗戀的珉周喜歡自己的好友時憲後，在友情和愛情之間產生矛盾。劇中也將展現18歲特有青澀燦爛的友情及愛情，帶來截然不同的「韓式共鳴」。

韓劇 Netflix

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