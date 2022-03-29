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竹野內豐失聯 電視台懸賞100萬日幣找人

記者李姿瑩／綜合報導
竹野內豐主演的「鴉色刑事組」口碑不俗。（圖：friDay影音提供）
竹野內豐主演的「鴉色刑事組」口碑不俗。（圖：friDay影音提供）

日本男星竹野內豐失聯已經兩周，離開舊東家的他因為沒有聯絡窗口，讓急著找他的電視台心急如焚。「日刊Cyzo」報導，電視台高層甚至懸賞100萬元日幣（約8112美元），只為找出竹野內豐。

51歲的竹野內豐出道28年，是日本演藝圈男神代表。他的代言廣告至今仍在電視上放送，很難想像本人竟然人間蒸發。他2021年底離開合作26年的經紀公司「研音」，原本的聯繫窗口結束合作，加上他沒有使用社群網站，私人電話號碼也無工作人員知曉，一時之間竟然沒有人能聯繫上他。

他主演的日劇「鴉色刑事組」籌拍電影版，男主角如今開天窗，讓製作團隊焦急不已。目前竹野內豐經紀人由姊姊接任，但她並非專業人士，也沒有出面和電視台溝通。相關人士猜測，竹野內豐可能是給自己放假，趁此出門旅行，才會演變成失聯的情況。

據台北中國時報報導，據了解，竹野內豐應該只是跑去拍廣告，因為他和窪田正孝、高杉真宙合拍的男性保養品廣告，近日已經熱騰騰地出爐，且他的前東家「研音」曾透露，竹野內豐2022年敲定的工作，仍由研音代當聯絡的窗口，接下來將有連續劇「繼母與女兒的藍調特別版（2022）」、化妝水／啤酒廣告等著釋出。

日本 社群網站 日劇

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