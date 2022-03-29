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「在車上」導演濱口龍介：沒想到小金人很重

娛樂新聞組／綜合報導
濱口龍介執導的「在車上」在奧斯卡金像獎榮獲最佳國際電影。（歐新社）
濱口龍介執導的「在車上」在奧斯卡金像獎榮獲最佳國際電影。（歐新社）

日本導演濱口龍介執導的「在車上」（Drive My Car）獲得奧斯卡金像獎最佳國際影片獎。他向媒體表示，不只拍電影，只要認為「這或許有價值」的事，就花時間去做，未來必能比現在更幸福。

「在車上」改編自日本作家村上春樹的短編小說「沒有女人的男人們」，劇情講述一名舞台劇演員家福悠介在意外喪妻兩年後，與司機美沙紀相遇並在兩人對談中獲得心靈解脫的故事。「在車上」一片獲得日本海內外多項獎項後，目前仍在日本電影院上映。

日本電影在奧斯卡金像獎榮獲最佳國際電影（以前稱最佳外語片），是2009年第81屆奧斯卡金像獎瀧田洋二執導的「送行者：禮儀師的樂章」後，時隔13年再獲該獎項的日本電影。

cinemacafe.net報導，濱口龍介在獲獎後透露，美國好萊塢導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）向他致賀時肯定他得獎是實至名歸，並說很喜歡這部電影。

濱口表示，他電影的主題與疫情下人們的處境產生共鳴：「這部電影在談的內容是生命中的失去經驗，如何在失去所愛之後繼續活下去，這正好符合在COVID-19疫情之下，數百萬人死亡與失去所愛的情形，因此與觀眾產生共鳴。」

手拿著奧斯卡小金人，濱口說：「兩年前南韓導演奉俊昊以『寄生上流』一片得獎時，看他單手很輕鬆拿起奧斯卡小金人，還以為很輕，沒想到自己拿著，才知很重，感到驚訝。」

濱口說：「我執導所謂的商業電影，這是第二部作品，但真的能感受到大家理解籌備的重要性，努力在做。我想說的是，花時間籌備能獲得一番成果，如果有人願以此做為參考的話，我覺得很難能可貴。」

濱口想傳達的想法是，「花時間」是很重要的，只要有想做的意志，就不會倉促行事，而且比較容易產生彼此尊重的環境。他認為，這不僅限於電影界，只要認為「這或許有價值」的事，就值得花時間去做，未來必能比現在更幸福。

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