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向井理化身巨乳控「抖S情色小說家」私下瘋網購

記者黃保慧／即時報導
向井理飾演「抖S情色小說家」。（圖：車庫提供）
向井理飾演「抖S情色小說家」。（圖：車庫提供）

日本知名BL漫畫家中村明日子攜手小說家榎田尤利共同創作的人氣漫畫「網購美食宅幸福」即將推出電視劇「作家的美食宅幸福」，找來「為愛妝扮有理」向井理及「法醫女王」北村有起哉日本兩大實力派男星共同主演，也是繼「孤獨的美食家」、「昨日的美食」、「忘卻的幸子」後，再度由東京電視台打造的「美食日劇」。

向井理在「作家的美食宅幸福」中飾演的情色小說家榎村遙華，平常總是一副冷酷的模樣，其實是漫畫家中田筆下的巨乳角色的狂熱粉絲，只要談到有關「網購」商品就會變得像孩子一樣單純。對於參演這部作品，向井理也提到自己的感想：「我認為可以透過本劇用不同的角度，去觀察呼應現在這個時代的『網購』。我所飾演的角色對網購充滿熱情，我想以不輸給角色本身的情感，帶著熱情去演繹。因為是在深夜時段播出的作品，當成是下酒菜也不錯，希望觀眾都能放鬆心情地去觀賞。」

個性派演員北村有起哉飾演的則是少女漫畫家中田實琉久，平時時常為他人著想，但提到「網購」商品就會變得狂野，本身也是榎村作品的粉絲。接到這部戲的邀約，北村有起哉也談到：「小說家和漫畫家兩個人之間的關係很有趣，似乎可以享受各式各樣的演技，而且好像可以享用很多美食，收到邀約時有種垂涎欲滴的心情，敬請期待水和油一般的兩個人激烈爭論的戲碼。」

北村有起哉飾演「抖M漫畫家」。（圖：車庫提供）
北村有起哉飾演「抖M漫畫家」。（圖：車庫提供）

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